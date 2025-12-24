هشدار سطح زرد هواشناسی اردبیل صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ادارهکل هواشناسی استان اردبیل ظهر چهارشنبه با صدور هشدار زرد هواشناسی، از ورود یک سامانه وزشی، بارشی قوی از بعدازظهر شنبه، ششم دیماه ۱۴۰۴ خبر داد و نسبت به وزش بادهای شدید، خیزش گردوخاک، کولاک برف و اختلال در تردد هشدار داد.
بر اساس این گزارش، این سامانه تا عصر سهشنبه نهم دیماه بر جو استان غالب خواهد بود و مخاطرات متعددی را به همراه خواهد داشت.
بر اساس توصیف پدیدههای مورد انتظار، مهمترین مخاطره این سامانه، وزش بادهای نسبتاً شدید از بعدازظهر شنبه است که تا پایان سهشنبه ادامه مییابد. در این مدت، احتمال وقوع بادهای لحظهای با سرعت ۹۰ کیلومتر بر ساعت و بیشتر پیشبینی شده است.
این شدت باد، پیامدهای جدی برای زیرساختها خواهد داشت؛ از جمله: احتمال آسیب به تجهیزات شهری و برون شهری و خسارت به سازههای موقتی، گلخانهها و شکستن شاخههای درختان و همچنین، این سامانه موجب خیزش گردوخاک محلی، به ویژه در دشت اردبیل خواهد شد.
از شنبه شب تا پایان یکشنبه، شاهد رگبار موقتی باران و برف خواهیم بود و در ارتفاعات و گردنههای استان، کولاک برف پیشبینی میشود که میتواند دید افقی را کاهش دهد.
منطقه اثر این هشدار، مناطق مرکزی و جنوبی استان و شهرستانهای گرمی و انگوت اعلام شده است.
با توجه به شرایط جوی پیشبینیشده، مسئولان به مردم نسبت به اختلال در ناوگان حمل و نقل جادهای به دلیل لغزندگی زمین در گردنهها و همچنین احتمال اختلال در عملیات پروازی فرودگاه اردبیل به سبب بادهای جانبی، تأکید ویژهای کردهاند.
لزوم احتیاط حداکثری در انجام عملیات عمرانی و ساختمانی در فضای باز با احتیاط صورت پذیرد، سازههای موقتی و آسیب پذیر باید در برابر باد تقویت و محافظت شوند، از توقف در کنار درختان خشک و ساختمانهای نیمهکاره اجتناب شود، مسافران تردد کننده در جادههای کوهستانی، به ویژه گردنه الماس، حتماً تجهیزات زمستانی لازم را به همراه داشته باشند و از هرگونه فعالیت کوهنوردی و صعود به ارتفاعات در این مدت پرهیز شود.
