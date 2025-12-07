سمیه ناصریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره استانی پوشاک اسلامی ایرانی برش استانی جشنواره ملی «ایراندخت» است و با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت حجاب و حمایت از تولید ملی، طراحی شده است.
وی افزود: جشنواره نوردخت بهصورت دو مرحلهای در سطح شهرستانها و استان اجرا شده و با دو محور «فلسطین؛ گلسنگهای مقاومت» و «نقش زنان حماسهساز در شاهنامه» به فعالیت خود میپردازد.
به گفته ناصریان، بیش از یکهزار و ۵۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که ۴۵۰ اثر برگزیده به نمایشگاه استانی راه یافتهاند و آثار در بخشهای لباس اداری، دانشجویی، پوشاک اقوام، کیف و کفش و طراحیهای الهامگرفته از نقوش اسلامی–ایرانی عرضه شدهاند.
وی زمان برگزاری جشنواره را ۱۷ تا ۱۹ آذرماه اعلام کرد و گفت: افتتاحیه روز دوشنبه ۱۷ آذر ساعت ۱۰ صبح، نمایشگاه اصلی روز سهشنبه ۱۸ آذر در ایوان ری و اختتامیه نیز روز چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۹ صبح برگزار میشود.
همچنین مسابقه زنده «از ایده تا دوخت» با موضوع «آیه اول سوره اسرا» با حضور ۹ تیم برتر شهرستانها، نمایشگاه اقتصاد مقاومتی با مشارکت بیش از ۳۰ تولیدکننده و نشست مسئولان با ۱۵۰ تولیدکننده استان تهران از برنامههای جانبی این رویداد است.
