به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «تأمین مالی پایدار در شهرداری‌ها»، با هدف هم‌افزایی تجارب و بررسی ظرفیت‌های قانونی، برای افزایش تأمین مالی از محل درآمدهای پایدار، برگزار شد.

بر این اساس، رئیس شورای اسلامی استان تهران، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، معاون شهردار تهران، شهردار منطقه ۱۲ تهران و شهرداران شهرهای استان تهران از جمله حاضرین در نشست مذکور بودند.

در ابتدای جلسه صادقی رئیس شورای اسلامی استان تهران، تأمین درآمدهای پایدار را از مهم‌ترین موضوعات مدیریت شهری برشمرد و تبادل‌نظر پیرامون نحوه افزایش سهم درآمدهای پایدار، برای اداره بدون وابستگی شهرداری‌ها به دیگر منابع را حائز اهمیت برشمرد.

در ادامه، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، تأمین منابع مالی را مهم‌ترین رکن در ارائه خدمات عمومی مطلوب به شهروندان عنوان کرد و از تلاش‌ها در دوره ششم مدیریت شهری برای بهبود چشمگیر درآمدها، به ویژه درآمدهای پایدار قدردانی کرد.

وی اهمیت استفاده از ظرفیت «قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها» مصوب سال ۱۴۰۱ را برای افزایش توانایی مالی همه شهرداری‌های کشور یادآور شد و از اقدامات مدیریت شهری برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌های تهران، از جمله در بزرگراه‌ها، آسفالت‌ریزی چشمگیر و برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل، قدردانی کرد.

داوود منظور همچنین، اختصاص حدود ۵۰ درصد بودجه شهرداری تهران به حوزه حمل‌ونقل را برای تهران ضروری و ارزشمند دانست و کاهش بدهی شهرداری به شبکه بانکی و تسویه عمده دیون سنواتی پیمانکاران را از دیگر اقداماتی برشمرد که به پشتوانه انضباط و گشایش‌های مالی، محقق شده است.

در ادامه معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، از طراحی الگوی تأمین مالی منحصر به فرد (پیوست تأمین مالی)، برای هر یک از پروژه‌های اولویت‌دار تهران خبر داد.

به گفته محمدعلی‌نژاد، شهرداری تهران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، پیگیری‌های مداوم برای وصول مطالبات و تکیه بر شفافیت و انضباط مالی، رشد چشمگیر درآمدها را در دوره کنونی مدیریت شهری محقق کرده است.

وی ادامه داد: میانگین سهم درآمدهای پایدار از بودجه در شهرداری تهران، طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، ۲۶ درصد بوده که با وجود افزایش ۷ برابری درآمدها در دوره ششم مدیریت شهری، میانگین سهم درآمدهای پایدار نیز به ۲۹ درصد رسیده و در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری، این میزان به رقم قابل توجه ۳۹ درصد رسیده است.

در بخش پایانی، آئینی شهردار منطقه ۱۲ تهران نیز بر اهمیت استفاده از نگرش جدید در حکمرانی شهری اشاره کرد و الگوهایی برای به‌کارگیری ابزار جدید و نوآورانه، در راستای توسعه مناسبات مالی ارائه داد.