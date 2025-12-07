درخشش دختران تکواندوکار آستارایی در مسابقات قهرمانی گیلان

رضا بهجتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی تکواندو استان گیلان از روز جمعه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۴ به میزبانی خانه تکواندو استان گیلان در رده‌های سنی خردسالان و نونهالان کمربندهای سبز و آبی با حضور ۴۵۰ شرکت کننده از سراسر استان در رشت برگزار گردید.

رئیس هیئت تکواندو آستارا با بیان اینکه ۲۲ بازیکن از شهرستان آستارا در این دوره از مسابقات شرکت داشتند افزود: ۷ بازیکن موفق به کسب مدال شدند.

وی اضافه کرد: از باشگاه عابدی نیا آستارا در این مسابقات، شیرین خندستانی مدال طلا، آیلین شریفی مدال برنز و ثنا شوکتی مدال برنز را با مربیگری و سرپرستی استاد فاطمه عابدی نیا کسب کردند.

بهجتی افزود: از باشگاه رجبی آستارا خانم‌ها آیسا پورعباس مدال نقره، روژان هدایتیان مدال برنز و خانم اسرا دیدبان مدال برنز را

با مربیگری استاد نرجس رجبی و سرپرستی مبینا امیرانی کسب کردند و از باشگاه بیرقدار آستارا نیز سیده سلنا میر حبیبی با مربیگری و سرپرستی استاد نیلوفر بیرقدار موفق به کسب مدال برنز گردید.