۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۹

بانوی تکواندوکار آستارایی مدال طلای مسابقات بین‌المللی را کسب کرد

آستارا-رئیس هیئت تکواندو آستارا گفت: بانوی تکواندوکار آستارایی با کسب مدال طلای دومین دوره مسابقات بین‌المللی کوکی وان کاپ اصفهان، جواز حضور در تیم ملی را کسب کرد.

رضا بهجتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین دوره مسابقات بین المللی کوکیوان کاپ هانمادانگ تکواندو به میزبانی استان اصفهان با حضور ۱۱۰۰ شرکت کننده از سراسر کشور و کشورهای همجوار در ۱۲ آیتم در بخش بانوان برگزار شد.

رئیس هیئت تکواندو شهرستان آستارا با اشاره به کسب مدال طلای تکواندوکار آستارایی در این مسابقات گفت: خانم فاطمه عابدی نیا در بخش سوننال سرعتی رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال در مرحله مقدماتی توانست به فینال و جمع ۱۰ نفر برتر این مسابقات صعود کند.

وی ادامه داد: در فینال مسابقات «فاطمه عابدی نیا» با غلبه بر رقبای خود موفق به کسب مدال طلا شد و مجوز حضور در اردوی تیم ملی تکواندو هانمادانگ جمهوری اسلامی ایران را کسب کرد.

بهجتی با بیان اینکه تیم استان گیلان در بخش بانوان با ۲۱ شرکت کننده در این مسابقات حضور داشت افزود: ۲ مدال طلا، ۳ نقره و ۳ برنز حاصل کار تکواندوکاران گیلانی در این مسابقات بود.

وی ادامه داد: مسابقات قهرمانی هانمادانگ جهان در سال ۲۰۲۶ در کشور کره جنوبی برگزار خواهد شد که تیم ملی هانمادانگ ایران به این کشور اعزام خواهد شد.

