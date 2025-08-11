درخشش تکواندوکاران آستارایی در مسابقات قهرمانی گیلان

رضا بهجتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی تکواندو استان گیلان از روز جمعه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهرستان فومن در رده‌های سنی خردسالان و نونهالان کمربندهای سبز و آبی به مناسبت پاسداشت تجلیل از پیشکسوتان استان گیلان با حضور ۱۲۸ شرکت کننده برگزار گردید.

رئیس هیئت تکواندو آستارا با بیان اینکه ۲۱ بازیکن از شهرستان آستارا در این دوره از مسابقات شرکت داشتند افزود: ۱۲ بازیکن موفق به کسب مدال شدند.

وی اضافه کرد: در این مسابقات «امیر مهدی رجبی» مدال طلا، «مبین قنبرزاده» مدال طلا، «سهند شوکتی» مدال طلا، «محمد عباس بهجتی» مدال طلا، «مهران مقدم» مدال طلا، «آیهان کوچکی» مدال نقره، «یاشار همتی» مدال نقره، متین قنبرزاده مدال برنز و بازیکن اخلاق، «حسین نورزاده» مدال برنز، «محمد مستمندی» مدال برنز، «امیر مهدی صدایی» مدال برنز، «طاها شاعری» مدال برنز را کسب کردند.

بهجتی ادامه داد: آقای مهدی عباس زاده، ابوالحسن بنی نعمتی و رضا بهجتی به عنوان مربی در این مسابقات حضور داشتند.