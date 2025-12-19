درخشش دختران تکواندوکار آستارایی در مسابقات قهرمانی پومسه گیلان

رضا بهجتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رقابتهای قهرمانی پومسه استان گیلان روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ به میزبانی خانه تکواندو استان و با حضور ۲۶۷ ورزشکار از شهرستانهای مختلف استان برگزار شد.
وی افزود: در این دوره از مسابقات، ۱۶ تکواندوکار از آستارا حضور داشتند که در نهایت ۵ نفر توانستند مدالهای ارزشمند این رقابتها را به دست آورند.
بهجتی ادامه داد: از باشگاه رجبی آستارا، خانم نرجس رجبی مدال طلا، محیا سلمانی مدال برنز، سمیرا خانجانی مدال برنز و سنا رضایی مدال برنز را با مربیگری و سرپرستی استاد نرجس رجبی کسب کردند. همچنین از باشگاه سرخانپور آستارا، خانم مبینا شریفزاده با مربیگری و سرپرستی استاد آیسان سرخانپور موفق به کسب مدال طلا شد.
رئیس هیئت تکواندو آستارا با تقدیر از تلاش ورزشکاران و مربیان، کسب این موفقیتها را نشاندهنده ظرفیت بالای تکواندو در شهرستان آستارا دانست و ابراز امیدواری کرد که این روند در رقابتهای ملی نیز ادامه یابد.
نظر شما