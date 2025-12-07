به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون با اشاره به حضور در قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ در کشور آمریکا گفت: ۱۴ کمپ برای گروه G پیشنهاد شده است که از بین آنها انتخاب کنیم. ۵ کمپ را به عنوان کمپ‌های ایده آل سرمربی انتخاب کردیم. بازدیدهای خودمان را انجام می‌دهیم تا از بین این ۵ کمپ، یکی از آنها را فیفا قبول می‌کند که در تاریخ ۹ ژانویه (۲۰ دی ماه) اعلام می‌شود. اولویت‌های خودمان را مشخص کرده‌ایم و امیدوارم اولویت ما مورد پذیرش قرار بگیرد. شهر ایرواین را به عنوان کمپ نخست در نظر گرفته‌ایم چون در لس‌آنجلس است.

مدیر تیم ملی ایران افزود: گزینه‌های ب عدی ما در شهرهای آریزونا، سن دیه‌گو و توسان است. سیاتل هم بود اما چون تنها یک بازی در آنجا داریم تمام تلاش ما این است که گزینه اول را در اختیار داشته باشیم.

او در خصوص جزئیات هزینه‌های این کمپ تصریح کرد: چون فیفا میزبان است یک استانداردی را برای تمام تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ در نظر گرفته است و قرارداد منعقد می‌شود که پرداخت آن از محل اعتبارات فدراسیون خواهد بود. هزینه‌ا ش بر عهده فدراسیون است که از ردیف بودجه خود در فیفا پرداخت می‌کنیم.

مدیر تیم ملی ایران درباره احتمال برگزاری بازی با اسپانیا تصریح کرد: با سرمربی اسپانیا صحبت کردیم. آقای جمالی مدیر امور بین‌الملل مکاتباتی را هم با چند فدراسیون انجام داده است. پیش بینی ما از بین ۴ تیم اروپایی که در جام جهانی هستند رخ داد که نظیر اسکاتلند، فنلاند و ایسلند هستند. دو کشور آفریقایی مثل الجزایر و تونس هم هستند که در حال مکاتبه هستیم. با تعدادی از سرمربیان مثل دلافوئنته سرمربی تیم ملی اسپانیا جلسه‌ای برگزار شد اما به هر حال فدراسیون‌های آنها نیز تصمیم گیر هستند.