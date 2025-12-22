جلسه مسئولان فدراسیون با قلعه نویی/ نبی: امیدوارم به جمع بندی برسیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی اظهار داشت: فوتبال یک هدیه خدادادی است؛ هر شخصی باید وظیفه خودش را انجام بدهد و در حاشیهسازی پیش قدم نباشد. بازیکنان تیم ملی که عضو باشگاههای داخل و خارج کشور هستند به عنوان الگو برای جوانان باید شأن خود را در هر شرایطی حفظ کنند و مسئولیت سنگینی روی دوش آنهاست.
وی درباره آخرین وضعیت بازیهای دوستانه تیم ملی پیش از جام جهانی، بیان داشت: برای فیفادی ماه مارس و ژوئن و اردوهای تدارکاتی پیشرو، امروز جلسهای با امیر قلعهنویی هدایت ممبینی و سایر ارکان فدراسیون برگزار کردیم. کار را دنبال میکنیم تا هرچه سریعتر به نتیجه و جمعبندی برسیم. امیدواریم بهترین بازیها را در این ۲ فیفادی پیش رو داشته باشیم. حضور تیم ملی با آمادگی کامل در جام جهانی نشان از قدرت فوتبال ایران دارد.
مدیر تیم ملی ایران در پایان گفت: امیدواریم بازیکنان مصدومی که امیر قلعهنویی تلفنی یا حضوری با آنها صحبت کرده، به خوبی خودشان را آماده کنند زیرا حضور در تیم ملی نیازمند آمادگی بازیکنان است. همانگونه که پیش از این اشاره شده تیم ملی جای بهترین است و امیدواریم نفرات ما هم به شکلی در شرایط آمادهسازی قرار بگیرند که بتوانند در جام جهانی تأثیرگذار باشند.
