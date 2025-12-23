به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی با اشاره به اهمیت تدوین برنامههای راهبردی در باشگاهها اظهار داشت: در مسیر حرفهایسازی فوتبال، باشگاهها ناگزیر به داشتن نگاه بلندمدت، برنامهمحور و مبتنی بر اصول علمی مدیریت هستند و تدوین طرح راهبردی، یکی از ارکان اصلی تحقق این هدف به شمار میرود.
وی در ادامه با تأکید بر جایگاه مجوز حرفهای باشگاهها افزود: الزامات صدور مجوز حرفهای، صرفاً مجموعهای از دستورالعملها نیست، بلکه چارچوبی مشخص برای ساماندهی ساختار مالی، اداری، رسانهای و بازاریابی باشگاههاست که اجرای دقیق آن میتواند نقش تعیینکنندهای در آینده فوتبال کشور داشته باشد.
محمدنبی تصریح کرد: نمایندگانی که امروز در کارگاه مدیران بازاریابی و تدوین طرح راهبردی باشگاهها شرکت کردهاند، مسئولیت مهمی بر عهده دارند و انتظار میرود پس از بازگشت به باشگاههای خود، نسبت به برگزاری دورههای مشابه و انتقال مفاهیم آموزشی به مدیران و عوامل اجرایی اقدام کنند تا فرآیند حرفهایسازی بهصورت یکپارچه در باشگاهها نهادینه شود.
