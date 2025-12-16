به گزارش خبرگزاری مهر، مقدمیپور، رئیس راهداری و حملونقل جادهای شهرستان کامیاران، گفت: یک دستگاه تریلر حامل بارجگر مرغ که از مبدأ کشور ترکیه به مقصد کشور عراق در حال حرکت بود، به علت عدم رعایت سرعت مطمئنه در قوسهای پاییندست گردنه مروارید، در محدوده روستای «بوانه» از توابع بخش مرکزی شهرستان کامیاران واژگون شد.
وی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارت جانی درپی نداشت و بلافاصله پس از وقوع حادثه، عوامل راهداری و حملونقل جادهای، نیروهای شهرداری، راه و شهرسازی کامیاران و شهروندان کامیارانی نسبت به تخلیه بار و ایمنسازی محل حادثه اقدام کردند.
مقدمیپور ادامه داد: با همکاری عوامل راهداری و پلیس راه سنندج – کرمانشاه و نیروی انتظامی کامیاران دستگاه کشنده بنز اکسور به نقطهای امن منتقل شد و تردد در این محور در کوتاهترین زمان ممکن به حالت عادی بازگشت.
رئیس راهداری و حملونقل جادهای کامیاران از رانندگان خواست با توجه به وجود قوسهای پی درپی و شرایط آب و هوایی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله ایمن، قوانین راهنمایی و رانندگی را جدی بگیرند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.
