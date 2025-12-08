ابوالقاسمی: تلاش ما رفع موانع شکوفایی زنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد «زنان پیشرو و توانمند» به مناسبت هفته زن و بزرگداشت مقام زن، با حضور معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و رئیس سازمان بهزیستی کشور در سازمان بهزیستی برگزار شد.

نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسی‌های راهبردی در این نشست، با تاکید بر نقش تعیین‌کننده زنان در پیشرفت ایران گفت: زنان نیمی از جمعیت کشور هستند و این نیم‌بودن فقط عدد نیست؛ نیمی از جامعه تخصصی، حرفه‌ای و علمی ما را زنان تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده کارکنان سازمان بهزیستی را زنان تشکیل می‌دهند، اظهار داشت: در تمام عرصه‌های خدمت‌رسانی، زنان پیشرو بوده‌اند و نقش آنان در بهزیستی و سایر بخش‌ها غیرقابل انکار است. ما افتخار می‌کنیم که در کنار زنانی قرار داریم که در حوزه‌های مختلف، از علم و فناوری تا خدمات اجتماعی، درخشیده‌اند.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه در دولت چهاردهم باور جدی وجود دارد که زنان باید در همه سطوح، از جمله حوزه‌های دانش‌بنیان و فناورانه، فرصت رشد داشته باشند، تصریح کرد: تلاش ما رفع موانع شکوفایی زنان و فراهم کردن زمینه‌های پیشرفت آنان است تا هم خودشان رشد کنند و هم به توسعه کشور کمک کنند.

ابوالقاسمی با اشاره به افزایش انتصاب زنان در جایگاه‌های مدیریتی در دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم بیشترین میزان استفاده از ظرفیت مدیریتی زنان ثبت شده است. امیدواریم زنان توانمند در جایگاه‌های مدیریتی بتوانند بهترین اتفاقات را برای مردم رقم بزنند و ما موظفیم در کنار آنها باشیم.

وی ویژگی‌های برجسته زنان را عامل اثربخشی آنان در جامعه دانست و ابراز داشت: در دشوارترین شرایط، زنان پیشرو بوده‌اند؛ از حوادث طبیعی تا جنگ ۱۲ روزه اخیر که مدیریت بحران خانواده‌ها عمدتاً بر دوش زنان بود. شفقت، مهربانی و روحیه مراقبتی زنان، سرمایه اجتماعی بزرگی است که در بهزیستی نیز نمود روشن دارد؛ نمونه آن مادرانی هستند که با صبر و توان مثال‌زدنی سال‌ها از فرزندان معلول خود مراقبت کرده‌اند.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تقدیر از بانوان شاغل و مادران حاضر در مراسم بیان کرد: شما زنانی هستید که امید را در دل خود و اطرافیان زنده نگه می‌دارید و حضور شماست که ایران را قوی و سرافراز نگه می‌دارد. ما در معاونت زنان تلاش می‌کنیم برنامه‌های مهارت‌آموزی، توانمندسازی و سلامت را گسترش دهیم و این مسیر تنها با همراهی خود زنان هموار می‌شود.

ابوالقاسمی همچنین از پیشنهاد تشکیل «کمیته نخبگان زنان بهزیستی» استقبال کرد و یادآور شد: این کمیته می‌تواند پل ارتباطی میان سازمان بهزیستی، معاونت زنان و مجلس شورای اسلامی باشد تا مطالبات و نیازهای زنان بهزیستی بهتر پیگیری شود.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان سازمان بهزیستی عنوان کرد: از هر پیشنهادی که مسیر خدمت‌رسانی به زنان و خانواده‌ها را بهبود دهد استقبال می‌کنیم و جلسات مشترک بیشتری برای تقویت این همکاری‌ها خواهیم داشت.

در پایان مراسم، از بانوان شاغل و برگزیده سازمان بهزیستی کشور به پاس نقش‌آفرینی مؤثر در ارائه خدمات تخصصی، اجتماعی و حمایتی تقدیر شد.