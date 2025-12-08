به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ همایش روز جهانی خاک با شعار «خاکهای سالم برای شهرهای سالم» با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان ملی حفاظت محیط زیست در محل فرهنگسرای بهمن در حال برگزاری است.
داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی در همایش روز جهانی خاک، گفت: خاک یک اکوسیستم زنده و پیچیده است که منابع تأمین اکثر مواد غذایی و سایر مایحتاج بشر است.
وی ادامه داد: سالها آب و خاک به دلیل فراوانی مورد بیمهری ما انسانها قرار گرفت و این بیتوجهی منجر به بحرانهای زیست محیطی امروز شده است.
وی افزود: حتی در ادبیات ما هرگاه خواستند چیزی را بیمایه جلوه دهند آن را به خاک تشبیه کردهاند.
وی با تاکید بر خالی شدن خاکهای کشور از مواد آلی اظهار کرد: این امر سبب شده ضمن تهدید امنیت غذایی، ظرفیت خاک برای نگهداشت آب از بین برود و ظرفیت حاصلخیزی خود را از دست بدهد.
نامدار با اشاره به آمار خاک کشور، تصریح کرد: ایران با مساحت ۱۶۴ میلیون هکتار فقط ۱۱ درصد آن یعنی ۱۸.۵ میلیون هکتار جز اراضی کشاورزی است. از این میزان نیز فقط ۳۰ درصد جز اراضی زراعی با کلاس یک و دو هستند.
وی اضافه کرد: بنابراین، در کشوری زندگی میکنیم که خاک غنی وضعیت مطلوبی ندارد. این مسئله مسئولیت ما را در حفظ همین خاک اندک دوچندان میکند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه یادآور شد: مأموریت اصلی سازمان امور اراضی کشور جلوگیری از تغییر کاربری اراضی است. سالانه با رصد و پایش اراضی و گشت و کنترل این اراضی مانع صدها تغییر کاربری غیرمجاز میشود. اما باز هم شاهد برخی تغییرهای غیرمجاز هستیم که به ناچار منجر به تشکیل پرونده در دستگاه قضا میشود اما برخی از این اراضی از دسترس خارج شده و قابلیت کشت خود را از دست میدهند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر حفظ کاربری با استفاده از فناوری نوین، ادامه داد: رصد دائمی برای جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز ادامه دارد و در این راستا از نرمافزارها و سامانههای نوین بهرهگیری میشود.
نامدار در پایان گفت: در برنامههای آتی در نظر داریم با اجرای قانون و الزام سند دار کردن اراضی کشاورزی از خرد کردن این اراضی و حفظ یکپارچهسازی کمک کنیم.
نظر شما