به گزارش خبرنگار مهر، آئین گرامیداشت و رونمایی از لوح ثبت جهانی هنر آینه کاری در معماری ایرانی امروز با حضور پیشکسوتان هنر آینه کاری در سالن اجتماعات دانشگاه هنر و معماری پارس برگزار شد.

در این برنامه علی دارابی معاون میراث فرهنگی با اشاره به ثبت جهانی هنر آیینه‌کاری در معماری ایرانی اظهار کرد: ثبت جهانی این هنر با اجماع جهانی انجام شد اما کار تازه آغاز شده است. ما با یک گرفتاری بزرگ مواجه‌ایم و برای پویایی، مانایی و ماندگاری این هنر باید گام‌های جدی و بزرگی برداریم.

دارابی از برگزاری کارگاه‌های آموزشی خبر داد و گفت: در مجموعه جهانی گلستان نشستی برگزار می‌شود و قرار است چند کارگاه آموزشی با حضور استادکاران این حوزه برگزار شود تا نسل جوان آموزش ببیند. همچنین نیازمند ایجاد یک تشکل صنفی فراگیر در حوزه آیینه‌کاری در سطح کشور هستیم.

وی افزود: آیینه‌کاری باید در فهرست هدایایی که به مهمانان رسمی کشور اهدا می‌شود، جایگاه شایسته‌ای داشته باشد و کاربردی شود. همان‌گونه که در دهلی‌نو، استاد حمیدزاده و استاد گوهر به نمایندگی از جامعه آیینه‌کاری ایران همراه ما بودند و پس از ثبت پرونده، یک اثر فاخر آیینه‌کاری به رئیس جلسه و رئیس کمیته میراث جهانی ناملموس یونسکو اهدا شد. در آن جلسه که بیش از هزار نفر حضور داشتند، برای دقایقی طولانی به احترام ایران، ایرانی و هنر و معماری ایران تشویق صورت گرفت.

وی تأکید کرد: امیدوارم با ایجاد تشکل‌ها و تقویت آموزش‌ها، به‌ویژه در دانشگاه‌ها، این مسیر ادامه یابد.

دارابی با اشاره به دغدغه‌های خود در حوزه آموزش میراث فرهنگی گفت: یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های من از زمان ورود به وزارت میراث فرهنگی، انحلال مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی بود. هدف من تشکیل دانشگاه بین‌المللی میراث فرهنگی بود، چرا که ما یک کشور تمدنی هستیم و می‌توانیم داشته‌های تاریخی خود را به کشورهای حوزه نوروز، خلیج فارس و دیگر مناطق معرفی کنیم.

وی از وجود ۵۸ پرونده در نوبت ثبت جهانی خبر داد و افزود: این به معنای آن است که ۵۸ سال آینده پرونده‌های ما مشخص است؛ از دیوار گرگان گرفته تا الموت و دیگر آثار. در حوزه میراث ناملموس نیز بیش از ۲۰۰ پرونده وجود دارد. کشورهای دیگر آثاری را ثبت می‌کنند که ارزش جهانی دارند، اما ما با انبوهی از آثار مواجه‌ایم و زمان محدودی داریم.

قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی درباره ثبت زنجیره‌ای آثار گفت: وقتی می‌پرسند چرا ثبت‌ها به صورت زنجیره‌ای انجام می‌شود، پاسخ من این است که فرصت کم است و باید آثارمان را هرچه بهتر و بیشتر به جهانیان معرفی کنیم؛ مانند پرونده مسجد ایرانی که به صورت زنجیره‌ای دنبال می‌شود.

دارابی در پایان گفت: پس از ثبت جهانی هنر آیینه‌کاری، دو موضوع بلافاصله در دستور کار قرار گرفت؛ نخست کاربردی‌سازی و تجاری‌سازی این هنر و استفاده از آن به عنوان هدیه رسمی مقامات ایرانی، که می‌تواند به رونق اقتصادی و کسب‌وکار این حوزه کمک کند، و دوم شکل‌گیری تشکل‌های صنفی. دولت در این مسیر نقش سیاست‌گذار، تسهیل‌گر، حامی و ناظر را ایفا خواهد کرد و مداخله مستقیم نخواهد داشت، چرا که به تعبیر امام خمینی (ره)، دولت تاجر و کاسب خوبی نیست و این امور باید به مردم سپرده شود.

در پایان این برنامه از اساتید پیشکسوت هنر آینه کاری تجلیل شد همچنین از لوح ثبت جهانی این هنر نیز رونمایی شد.