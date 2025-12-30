به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا منشوری ظهر سهشنبه در گفتوگو با رسانهها ضمن گرامیداشت حماسه نهم دی و یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: هفته مقاومت فرصتی برای بازخوانی مکتب شهید سلیمانی و تجدید عهد با آرمانهای شهدای مقاومت است.
وی با اشاره به اهمیت بزرگداشت یاد و راه شهید سلیمانی افزود: سردار دلها نماد ایستادگی، شجاعت و مدیریت جهادی بود و تبیین رشادتهای او برای نسل جوان ضرورتی انکارناپذیر است. امروز بیش از هر زمان دیگری باید مکتب مقاومت و سیره عملی شهید سلیمانی برای جامعه بازگو شود تا چراغ راه آینده باشد.
معاون هماهنگکننده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه برنامههای متنوعی در این هفته پیشبینی شده است، گفت: افتتاح واحدهای مسکن محرومین، بهرهبرداری از سالن ورزشی شهید سلامی و حوزه مقاومت الزهرا (س) و همچنین پروژههای عامالمنفعه و روستایی از جمله برنامههای عمرانی این ایام است.
منشوری ادامه داد: در بخش فرهنگی و هنری نیز مراسم «خط سلیمانی»، شب خاطره رزمندگان مدافع حرم، شامگاه یادیاران، همایش زینبیون، همایش مدیریت جهادی در مکتب حاج قاسم و همایش ویژه اعتکاف اولیها برگزار خواهد شد.
وی یادآور شد: مراسم سالگرد شهید سلیمانی و شهدای مقاومت، یادواره شهدای بخش رحیمآباد، تجلیل از فرزندان شهدا، بزرگداشت کارگران رزمنده مدافع حرم و برنامه «دختران حاج قاسم» نیز در سطح استان اجرا میشود.
معاون هماهنگکننده سپاه قدس گیلان با اشاره به برنامههای ورزشی هفته مقاومت گفت: مسابقات گل کوچک، رویداد ورزشی «باران سلیمانی» ویژه نوجوانان و جوانان و اجرای ورزش زورخانهای در مراسم بزرگداشت حاج قاسم از جمله برنامههای ورزشی این هفته است.
وی همچنین از بخش رسانهای و اجتماعی هفته مقاومت خبر داد و افزود: پخش زنده برنامه تلویزیونی «تکاپو»، آزادسازی زندانیان معسر با اولویت خانوادههای شهدا و اصناف و برگزاری نمایشگاه «جهادگران صنعت و معدن» در این ایام انجام خواهد شد.
منشوری در پایان تصریح کرد: برنامههای هفته مقاومت در سراسر استان و پایگاههای مقاومت با مشارکت گسترده مردم گیلان برگزار میشود تا یاد و راه شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت زنده نگه داشته شود و فرهنگ ایثار و مقاومت پاس داشته شود.
