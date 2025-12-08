به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عزتی، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر، در نشست خبری به مناسبت روز جهانی داوطلب، ضمن خوشامدگویی به اصحاب رسانه و قدردانی از حضور آنان، این مناسبت را به همه داوطلبان کشور تبریک گفت و اظهار کرد: همزمانی هفته داوطلب با ایام منسوب به حضرت فاطمه زهرا (س)، فرصتی ارزشمند برای قدردانی ویژه از بانوان داوطلب است؛ چراکه حضرت زهرا (س) نماد کامل فداکاری و داوطلبی در زندگی اجتماعی و انسانی بهشمار میروند.
وی با تشریح مأموریتهای سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر افزود: این سازمان چهار مأموریت اصلی شامل تأمین نیروی انسانی داوطلب برای فعالیتهای خدمتمحور جمعیت، تأمین منابع مالی اجرای برنامههای بشردوستانه، جمعآوری و هدایت کمکهای نقدی و غیرنقدی مردمی برای حمایت از آسیبدیدگان حوادث و نیازمندان و همچنین ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی به اقشار آسیبپذیر را دنبال میکند.
عزتی تأکید کرد: تمام طرحها، برنامهها و پویشهای سازمان داوطلبان در سراسر کشور در راستای تحقق این مأموریتها و با مشارکت داوطلبانه خیرین، تشکلها و مردم اجرا میشود.
رئیس سازمان داوطلبان با اشاره به شعار جهانی روز داوطلب در سال جاری با عنوان «اقدامات محلی در همهجا» گفت: هفته داوطلب امسال با هدف برجستهسازی نقش مشارکتهای محلی و تأثیر جهانی آنها نامگذاری شده و هر روز این هفته به یکی از گروههای فعال داوطلب اختصاص یافته است.
وی افزود: جمعیت هلالاحمر در حال حاضر بیش از ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار داوطلب دارد که از این تعداد یک میلیون و ۱۹۵ هزار نفر عضو سازمان داوطلبان هستند. همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار داوطلب در فعالیتها مشارکت داشتهاند و مجموع خدمات ارائهشده آنها به بیش از یک میلیون و ۱۳۰ هزار نفرساعت خدمت داوطلبانه رسیده است.
به گفته عزتی وظیفه خواه، تاکنون نزدیک به ۴ میلیون نفر از مردم کشور از خدمات و برنامههای داوطلبانه هلالاحمر بهرهمند شدهاند.
وی با اشاره به مشارکت تشکلها و بخش خصوصی در اجرای برنامهها خاطرنشان کرد: در سال جاری ۷۶۵ تشکل مردمی و بیش از ۲۴ هزار بنگاه اقتصادی در پویشها و برنامههای سازمان داوطلبان با جمعیت هلالاحمر همکاری داشتهاند.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر به اجرای پویشهایی همچون «هلال رحمت»، «حمایت ماندگار»، «هلال من»، «خانهات آباد»، «مرهم مهر»، «هلال همیشه روشن»، «کیش مهر»، «خانه به خانه مهمانی» و «طرح اطعام غدیر» اشاره کرد و افزود: طرح «نذر خدمت» بهعنوان بزرگترین طرح سازمان داوطلبان در حال اجراست که جزئیات آن در ادامه تشریح خواهد شد.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر از اجرای گسترده پروژهها و طرحهای محرومیتزدا و حمایتی در سراسر کشور خبر داد و جزئیات خدمات ارائهشده به اقشار کمبرخوردار را تشریح کرد.
اجرای ۴۸۸ پروژه داوطلبی محرومیتزدا
محمدجواد عزتی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۸۸ پروژه داوطلبی محرومیتزدا در کشور اجرا شده است که این پروژهها شامل فعالیتهای عمرانی، ساخت و تعمیر منازل محرومان، تأمین کمکهزینه آغاز زندگی مشترک زوجهای جوان، تهیه لوازم اولیه منزل و توزیع بستههای معیشتی و بهداشتی بوده است.
وی افزود: این پروژهها برای ۴ هزار و ۸۳۹ نفر از نیازمندان در نقاط مختلف کشور به اجرا درآمده و این افراد بهطور مستقیم از خدمات بهرهمند شدهاند.
اجرای بیش از ۱۱ هزار فعالیت داوطلبانه در کشور
رئیس سازمان داوطلبان با اشاره به گستره فعالیتهای انجامشده تصریح کرد: در سال جاری بیش از ۱۱ هزار و ۶۴۰ فعالیت داوطلبی در قالب طرحها و برنامههای محلی و منطقهای اجرا شده که در مجموع بیش از ۸۴ هزار و ۶۰۰ نفر از مردم از این خدمات استفاده کردهاند.
اعزام کاروانهای سلامت به مناطق محروم
عزتی درباره خدمات سلامتمحور بیان کرد: کاروانهای سلامت با حضور پزشکان عمومی و متخصص، پرستاران و نیروهای پیراپزشکی به مناطق محروم و روستاهای دورافتاده اعزام میشوند و خدمات رایگان بهداشتی، درمانی و دارویی ارائه میدهند. در ۸ ماهه نخست امسال، یکهزار و ۱۷۴ کاروان سلامت در مناطق کمبرخوردار مستقر شده و بیش از ۳ هزار نفر از خدمات آنها بهرهمند شدهاند.
اهدای بیش از ۵ هزار واحد خون در قالب «حمایت ماندگار»
وی با اشاره به اجرای طرح حمایت ماندگار گفت: این طرح که یکی از برنامههای باسابقه سازمان داوطلبان است، در حوزه اهدای خون اجرا میشود و از ابتدای سال جاری تاکنون ۵ هزار و ۵۲۶ واحد خون و فرآوردههای خونی توسط داوطلبان به بیماران نیازمند اهدا شده است.
بانک امانات تجهیزات پزشکی در سراسر کشور فعال است
رئیس سازمان داوطلبان اظهار کرد: بانک امانات تجهیزات پزشکی که پس از دوران کرونا ایجاد شده، امسال بهصورت سامانهمحور و با عنوان سامانه «صبا» در تمامی شعب هلالاحمر فعال شده است.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۲۳ قلم تجهیزات پزشکی از جمله ویلچر و دستگاه اکسیژنساز در این بانک موجود است و از ابتدای سال تاکنون ۱۱ هزار و ۵۸۶ قلم تجهیزات پزشکی بهصورت امانی در اختیار بیماران نیازمند قرار گرفته و ۱ هزار و ۸۸۴ قلم نیز با کمک خیرین به این بانک افزوده شده است.
عزتی با اشاره به حمایتهای درمانی سازمان گفت: تاکنون حدود ۵۰ هزار بیمار نیازمند که توان تأمین هزینههای درمان، بستری و دارویی را نداشتهاند، با اعتباری بالغ بر ۳۶۰ میلیارد تومان مورد حمایت قرار گرفتهاند.
توزیع ۲۰۹ هزار بسته معیشتی در قالب «هلال رحمت»
وی ادامه داد: در قالب پویش «هلال رحمت» و با مشارکت خیرین و کمکهای مردمی، امسال بیش از ۲۰۹ هزار بسته معیشتی میان خانوادههای نیازمند توزیع شده که ارزش ریالی این بستهها ۳۱۴ میلیارد تومان برآورد میشود.
رئیس سازمان داوطلبان با اشاره به اجرای طرح نذر خدمت گفت: این طرح که اکنون وارد هشتمین سال اجرای خود شده، با هدف محرومیتزدایی، توانمندسازی جوامع محلی، رفع تنشهای آبی و کاهش آثار تغییرات اقلیمی اجرا میشود.
وی افزود: این طرح تاکنون در ۲۱ استان، ۳۹ شهرستان و ۸۰ روستا و در چهار محور سلامت، معیشت و کارآفرینی، آموزش و توانمندسازی و اقدامات زیستمحیطی و آبرسانی اجرا شده و ۹۶ هزار و ۱۲۸ نفر از خدمات آن بهرهمند شدهاند. ارزش ریالی خدمات ارائهشده در این طرح ۱۲۹ میلیارد تومان اعلام شده است.
اجرای طرح «ارمغان مهر»
عزتی به اجرای طرح «ارمغان مهر» اشاره کرد و گفت: در آستانه بازگشایی مدارس، ۱ هزار و ۶۸۶ بسته آموزشی شامل لوازمالتحریر، کیف و کفش برای دانشآموزان بیبضاعت با مشارکت خیرین، تشکلها و گروههای جهادی تهیه و توزیع شده است.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، با اشاره به جلب توجه فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ به یکی از پویشهای این جمعیت، اظهار کرد: جمعیت هلال احمر ایران بهعنوان یکی از اعضای فدراسیون بینالمللی، پویشی را برای حمایت و توانبخشی مصدومان ناشی از منازعات مسلحانه اجرا کرده که بهعنوان یک تجربه موفق و مدل شاخص در سایت فدراسیون معرفی شده است.
فعالیتهای هلال احمر در ایام اربعین حسینی
وی با اشاره به فعالیتهای هلال احمر در ایام اربعین حسینی افزود: سازمان داوطلبان بهصورت ویژه مسئولیت قرارگاه «طریقالحسین» در کشور عراق را برعهده داشت. در این مأموریت، حدود ۲۰۰۰ داوطلب شامل پزشکان، پیراپزشکان، پرستاران و نیروهای داوطلب حوزه سلامت طی ۲۰ روز به بیش از ۵۰۰ هزار نفر از زائران خدمات مختلف درمانی و امدادی ارائه دادند؛ از جراحیهای اورژانسی مانند آپاندیس تا انتقال بیماران به سطوح مختلف مراکز درمانی.
عزتی ادامه داد: در راستای اجرای طرح «۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار»، امسال ۵۰۰ نفر از فعالان این طرح از محلات مختلف کشور، که بسیاری از آنان برای نخستینبار در مراسم اربعین حضور پیدا میکردند، در قالب کاروان «رهسپاران عصر ظهور» به این سفر اعزام شدند.
رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر با تأکید بر نقش این جمعیت در حوزه توانبخشی گفت: جمعیت هلال احمر بهعنوان یکی از بزرگترین مراکز توانبخشی کشور، در تمام استانها مراکز فعال دارد. با توجه به نیاز جانبازان و مصدومان دچار نقص عضو، آسیبهای نخاعی و مغزی، تمامی خدمات توانبخشی در قالب این پویش بهصورت رایگان و تا رسیدن افراد به سلامت کامل ارائه میشود.
وی درباره نحوه مشارکتهای مردمی در بازسازی مناطق آسیبدیده نیز توضیح داد: دولت متولی اصلی بازسازی منازل مسکونی، خودروها و بنگاههای اقتصادی آسیبدیده است. هلال احمر به درخواست مردم و خیرین، نقش واسطه را ایفا میکند و تمامی کمکهای مردمی جمعآوریشده را در اختیار نهادهای مسئول بازسازی قرار میدهد و خود وارد اجرای مستقیم عملیات عمرانی نمیشود.
عزتی در ادامه، همزمان با روز جهانی داوطلب، این روز را به تمامی داوطلبان تبریک گفت و به چشمانداز استفاده از هوش مصنوعی و فناوری در مدیریت بحران اشاره کرد و افزود: جمعیت هلال احمر در مسیر هوشمندسازی فعالیتها گامهای جدی برداشته است.
وی خاطرنشان کرد: هدف از توسعه این سامانهها، ایجاد بانک جامعی از توانمندیها و منابع انسانی در سراسر کشور است تا در زمان بروز بحران، بتوان با کمترین هزینه و با استفاده از ظرفیتهای محلی، سریعترین و مؤثرترین خدمات را به مردم ارائه داد.
در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۵۱ درصد داوطلبان هلال احمر را بانوان تشکیل میدهند
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر راجع به تعداد بانوان داوطلب فعال در این سازمان، با اشاره به نقش پررنگ بانوان در فعالیتهای داوطلبانه این جمعیت گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۵۱ درصد داوطلبان هلال احمر را بانوان تشکیل میدهند و بهویژه در فعالیتهای سلامتمحور، کاروانهای سلامت و حضور پزشکان عمومی و متخصص، سهم بانوان بسیار برجسته است.
وی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر حدود ۳۰۰ هزار داوطلب فعال دارد، افزود: داوطلبان بالای ۳۵ سال عضو سازمان داوطلبان و افراد زیر ۳۵ سال عضو سازمان جوانان هستند. تاکنون نزدیک به ۶۱ هزار داوطلب جدید به مجموعه اضافه شدهاند و هدفگذاری ما این است که تا پایان سال جاری تعداد داوطلبان به ۵۰۰ هزار نفر برسد. تمرکز اصلی جذب نیز بر اقشار متخصص، از جمله اساتید، معلمان و مربیان است.
عزتی در پاسخ به پرسشی درباره مقطعی بودن خدمات «نذر خدمت» و نحوه تداوم اقدامات درمانی تصریح کرد: ماهیت فعالیت هلال احمر ارائه خدمات دائمی درمانی به همه مردم نیست، اما در اجرای طرح نذر خدمت، پیش از اعزام تیمها، گروههای شناسایی به منطقه اعزام شده و با همه نهادهای محلی از استانداری و دهیاری گرفته تا خانههای سلامت و نمایندگان وزارت بهداشت هماهنگی کامل انجام میشود.
وی ادامه داد: پس از اجرای نذر خدمت نیز ارتباط با وزارت بهداشت و سایر نهادهای مسئول قطع نمیشود. بیمارانی که نیاز به درمانهای طولانیمدتتر دارند، از طریق همین هماهنگیها به مسیر درمانی خود ادامه میدهند. همچنین در مواردی که بیماری خاص یا معضل درمانی فراگیر در یک منطقه شناسایی شده، جلسات کارشناسی برگزار و موضوع به دستگاههای متولی منعکس شده تا پیگیریها پس از خروج تیمهای داوطلب ادامه یابد.
رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر درباره همکاری با سازمان انتقال خون نیز گفت: داوطلبان هلال احمر طبق تفاهمنامههای موجود، در مواقع نیاز با سازمان انتقال خون همکاری میکنند؛ چه از طریق حضور داوطلبان آموزشدیده در فرآیند خونگیری و چه از طریق ثبت و تفکیک آمار اهدای خون داوطلبان. بخشی از واحدهای خونی ثبتشده مربوط به داوطلبانی است که هنگام اهدای خون، عضویت خود در هلال احمر را اعلام میکنند.
وی تأکید کرد: تجربه نذر خدمت صرفاً به ارائه خدمات مقطعی ختم نمیشود، بلکه شناسایی دقیق نیازها و معضلات سلامت هر منطقه یکی از خروجیهای مهم این طرح است و نتایج آن، مبنای همکاریهای بعدی با وزارت بهداشت و سایر نهادهای درمانی برای تداوم خدمترسانی قرار میگیرد.
وی همچنین از برگزاری جشنواره آثار داوطلبانه خبر داد و گفت: این جشنواره آثار داوطلبان و مردم را در قالبهای متنوع شامل روایتهای شنیداری، روایتهای تصویری، عکس، پوستر و فیلمهای کوتاه ۱۱۲ ثانیهای پذیرفت. در مجموع ۱۶۸۸ اثر ارسال شد که پس از داوری، ۱۱ اثر برگزیده و ۵ اثر شایسته تقدیر شدند.
اهداف و پیام جشنواره هلال احمر
عزتی افزود: هسته مرکزی جشنواره حول سه کلیدواژه «همدلی»، «امید» و «هما» شکل گرفته است. بیشتر آثار ارائهشده توسط مردم عادی بود و شرط شرکت در جشنواره، عضویت در سامانه «هلال من» بود تا حتی کسانی که پیشتر داوطلب نبودند با فرآیند داوطلبی آشنا شوند. همچنین بخشی از آثار شامل ثبت تصویری و عکاسی از عملیات امدادی در حوادث واقعی بود که ضمن ثبت تاریخچه فعالیتهای داوطلبانه، نقش فرهنگسازی در مواجهه صحیح با حوادث را تقویت میکند.
