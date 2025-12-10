محمد جواد عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت گسترده داوطلبان در اجرای پویشهای امدادی و خدمترسانی اظهار کرد: بیش از ۴ میلیون نفر از این خدمات از ابتدای امسال بهره مند شدند.
۶۰۰ هزار داوطلب فعال در ۹ ماهه نخست سال
عزتی با بیان اینکه کشور بیش از سه و نیم میلیون داوطلب هلال احمر دارد، اظهار داشت: ما از ابتدای امسال از این سه و نیم میلیون نفر، نزدیک ۶۰۰ هزار نفر در فعالیتها، برنامهها و پویشهایی که داشتیم مساعدت کردند.
وی افزود: این فعالیتها که در قالب پویشهای مختلف انجام شده، باعث شده بیش از ۴ میلیون نفر از مردم ما منتفع شوند و بهره ببرند.
عزتی به تشریح برخی از این پویشها و آمار اجرایی آنها پرداخت و گفت: پروژه هلال رحمت (توزیع بستههای معیشتی) از ابتدای امسال بیش از ۲۰۹ هزار بسته معیشتی در سراسر کشور بین خانوادههای نیازمند توزیع کردیم.
وی گفت: پویش ارمغان (توزیع لوازم التحریر) در آستانه بازگشایی مدارس، بیش از ۱۰۶ هزار بسته لوازم التحریر و کیف و کفش بین خانوادههای نیازمند توزیع شده و همچنین پویش حمایت ماندگار (اهدای خون) امسال بیش از ۵۰ هزار نفر از داوطلبان ما، هر کدام یک واحد خون یا فرآورده خونی اهدا کردند.
عزتی ادامه داد: طرح نیابت (خدمت به مراکز حمایتی) نزدیک به ۱۲ هزار خانه سالمندان، پرورشگاه، خانه معلولان و جانبازان و نیز خانوادههای شهدا که سالمند دارند، توسط داوطلبان مورد بازدید قرار گرفت و به آنها خدمات معیشتی، رفاهی و بهداشتی داده شد.
طرحهای بزرگ پیشرو تا پایان سال
رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر با اشاره به برنامههای آتی سازمان، عنوان کرد: طرح یلدا و توزیع هدفگذاری شده بیش از ۱۰۰ هزار بسته در خانههای سالمندان و مراکز مختلف و همچنین سفرههای مهربانی این طرح در آستانه ماه مبارک رمضان اجرا خواهد شد و عدد آن بسیار زیاد خواهد بود.
وی اضافه کرد: توزیع بستههای معیشتی نوروزی: انشاالله هدفگذاری ما این است که امسال بیش از ۳۰۰ هزار بسته معیشتی را بین خانوادهها توزیع کنیم.
همکاری با بیش از ۴۹۰ مجموعه خیریه
عزتی به مشارکت خیرین در پروژههای عمرانی و خدماتی اشاره کرد و گفت: هماهنگی خیرین برای کمک به ساخت چنین مجموعههایی با سازمان ما انجام میشود ما با بیش از ۴۹۰ مجموعه خیریه در ارتباط هستیم.
وی ادامه داد: پروژههای مختلفی در سراسر کشور مانند پایگاهها و مراکز بهداشتی و درمانی در حال اجراست. پویشهایی که اجرا میکنیم، بعضاً چندصد میلیاردی در سطح کشور است.
