به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد عزتی عصر چهارشنبه در مراسم نکوداشت روز جهانی داوطلب در استان گیلان ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا (س) با تجلیل از داوطلبان به عنوان «ستونهای استوار جامعه»، اظهار کرد: نقش داوطلبان در مدیریت بحرانها و تقویت همبستگی اجتماعی بی بدیل است.
بزرگترین سرمایه هلال احمر داوطلبان با اخلاص هستند
عزتی خطاب به داوطلبان، خیرین و مسئولان حاضر اضافه کرد: روز جهانی داوطلب، فرصت مغتنمی است تا از داوطلبان فعال، شاخص، الهامبخش و باانگیزه به عنوان ستونهای استوار جامعه و تجلی روشن انسانیت تقدیر و تجلیل کنیم.
وی با بیان اینکه این روز یادآور جایگاه والای افرادی است که با نیت خالصانه خدمت میکنند، افزود: بدون تردید، حضور در لحظههای دشوار زندگی دیگران، امید را زنده و چراغ اعتماد و همبستگی اجتماعی را فروزان نگه میدارد.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با تأکید بر محوریت نیروهای مردمی تصریح کرد: به ضرس قاطع اعلام میکنم که بزرگترین سرمایه و پشتوانه جمعیت هلال احمر، همین داوطلبانی هستند که با اخلاص و بیهیچ چشمداشتی در کنار مردم ایستادهاند و سراسر ایران عزیز را به صحنهای از مهربانی، ایثار و مسئولیتپذیری بدل میسازند؛ کمااینکه در جنگ دوازدهروزه همه مردم ما این موضوع را به عینه مشاهده کردند.
داوطلبی؛ کلید غلبه بر بحرانها و تبدیل تهدید به فرصت
عزتی با اشاره به شعار امسال روز جهانی داوطلب با عنوان «هر مشارکت مهم است»، خاطرنشان کرد: این شعار با تلاش فراگیر و همدلی شما عزیزان به حقیقتی عینی بدل شد. حقیقتی که آشکار ساخت شبکه گسترده داوطلبان کشور، تکیهگاه زنده و امیدبخشی برای جامعه در شرایط دشوار است.
وی این آئین را نه تنها تجلیل از گذشته درخشان، بلکه ترسیمکننده چشماندازی روشنتر برای آینده داوطلبی در ایران دانست و گفت: آیندهای که در آن داوطلبی به عنوان سرمایه اجتماعی و فرهنگی، بیش از پیش در متن زندگی مردم جاری خواهد شد.
اولویتگذاری هلال احمر بر تقویت ساختار داوطلبی
رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر از تمرکز این جمعیت بر تقویت ساختار داوطلبی خبر داد و گفت: جمعیت هلال احمر امروز بیش از هر زمان دیگری بر تقویت ساختار داوطلبی متمرکز است. مسیری که توسعه نیروهای مردمی، گسترش آموزشهای تخصصی و جلب و حمایت از خیرین و گروههای همیار را در اولویت قرار داده است.
وی با اشاره به خدمات گسترده سازمان داوطلبان در سال جاری از حمایت از خانوادههای آسیبپذیر تا ترویج فرهنگ همیاری، نتیجهگیری کرد: «همه اینها نشانگر این حقیقت است که داوطلبی یعنی امید، یعنی همدلی، یعنی ساختن فردای بهتر برای همه مردم ایران.
عزتی در پایان، روز جهانی داوطلب را به تمامی داوطلبان کشور تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که با همکاری یکدیگر، آیندهای روشنتر و انسانیتر برای ایران ساخته شود.
