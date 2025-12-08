جریمه ۳ میلیاردی برای قاچاق و تقلب صنفی در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از محکومیت بیش از ۳ میلیارد و ۵۰۷ میلیون ریال جریمه برای دو پرونده قاچاق سوخت و تقلب صنفی در شهرستان‌های ملارد و پاکدشت خبر داد.

جودکی در ادامه اظهار کرد: شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ملارد به پرونده قاچاق یک‌هزار و ۷۰۰ لیتر نفت‌گاز به ارزش ۵۸۳ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: با احراز تخلف، علاوه بر ضبط سوخت کشف‌شده، متخلف به پرداخت یک میلیارد و ۱۶۷ میلیون ریال جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش تخلف محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران همچنین از رسیدگی به پرونده تقلب در فروش لوازم چوبی جهیزیه در شهرستان پاکدشت خبر داد و گفت: این پرونده به ارزش ۷۸۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات پاکدشت بررسی شد.

جودکی تصریح کرد: شعبه با توجه به نظریه اتحادیه و مدارک موجود، تخلف را محرز دانست و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و همچنین ۷۸۰ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی محکوم کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرونده سوخت قاچاق با گزارش پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران و پرونده تقلب صنفی نیز با گزارش بازرسان اتاق اصناف و شکایت شاکی خصوصی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.