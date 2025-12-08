به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته پدافند غیرعامل وزارت راه و شهرسازی با حضور سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، دکتر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، مصطفی طزری معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور و معاونین وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

سردار دکتر غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور، در این نشست با تقدیر از اقدامات این وزارتخانه در دوران جنگ ۱۲ روزه، گفت: تلاش‌های دولت و به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی در بازگرداندن سریع خدمات به مردم، نقش مهمی در پیروزی کشور و کاهش اثرات قطع ارتباطات و خدمات داشت.

وی در ادامه به تحلیل تهدیدات و فرصت‌های موجود پس از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی پرداخت و بر لزوم برآورد صحیح از فرصت‌ها و تهدیدها و ارتقای تاب آوری زیرساختی تاکید کرد.

سردار جلالی خاطرنشان کرد: تهدیدات پیچیده و ترکیبی امروز با تکیه بر برتری‌های فناورانه، هدف‌گذاری خود را اختلال و آسیب به حلقه‌های کلیدی زنجیره تولید و زیرساخت‌های حیاتی و مهم کشور قرار داده است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین ضرورت افزایش تاب‌آوری و پراکنده‌سازی زیرساخت‌های مالی، ارتباطاتی و انرژی برای مقابله با تهدیدات نظامی و غیرنظامی را مورد تاکید قرار داد.

سردار جلالی، حفظ دارایی‌های اساسی و زیرساخت‌های حیاتی مانند فرودگاه‌ها، راه‌آهن، بنادر و توسعه حمل‌ونقل در شرایط جنگی و بحران را از اولویت‌های این وزارتخانه برشمرد.

وی بر مدیریت مخاطره در مراکز حساس مانند بنادر و صنایع پرخطر و لزوم تدوین دستورالعمل‌های مشخص عملیاتی برای وضعیت‌های مختلف تاکید کرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین برنامه‌های عملیاتی و تقسیم‌بندی دستگاه‌ها به پنج گروه بر اساس سطح حساسیت و ضرورت فعالیت در بحران را تشریح کرد و گفت: برای هر گروه برنامه‌های عملیاتی مشخص و تمرین‌های لازم طراحی شده است.

سردار جلالی همچنین توجه به برنامه‌های ارتقای تاب آوری زیرساختی در برنامه‌های سال ۱۴۰۵ این وزارتخانه را مورد تاکید قرار داد و گفت برای حفاظت از زنجیره‌های حیاتی تولید، خدمات و فناوری باید برنامه و بودجه مناسب در نظر گرفته شود.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور دستورالعمل شهید شاطری برای مدیریت و ساماندهی پناهگاه‌های شهری را تشریح کرد و توضیح داد: براساس این دستورالعمل که به ساماندهی پناهگاه‌های شهری و اسکان موقت می‌پردازد، بخش عمده‌ای از تکالیف برعهده شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و استانداری هاست.

سردار جلالی ادامه داد: یکسری تکالیف زیربنایی مانند به روزرسانی مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان و تصویب مقررات مربوط به ساخت پناهگاه از طریق شورای عالی شهرسازی هم برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است.

وی افزود: براساس این دستورالعمل، پناهگاه‌ها به چهار درجه تقسیم‌بندی شده‌اند که وظیفه شناسایی، علامتگذاری و مشخص کردن آن برای استفاده شهروندان به شهرداری‌ها محول شده است.

به گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در این زمینه جلساتی با شهرداری‌ها برگزار شده است، چنانچه وزارت راه و شهرسازی در حوزه تهیه دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌ها در حوزه مسکن سریع‌تر و صریح‌تر اقدام کند بسیار در اجرای ساماندهی پناهگاه‌های شهری و اسکان موقت اثربخش خواهد بود.

سردار جلالی همچنین بر ضرورت تمرین، آموزش و هماهنگی بین دستگاه‌ها در راستای اجرای الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل با هدف ارتقای تاب آوری و پایداری ملی تاکید کرد.

دکتر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز در این دیدار به ارائه گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روز گذشته در راستای استمرار خدمات رسانی و عدم قطع زنجیره تامین کالاهای اساسی پرداخت.

به گفته وی با توجه به نوع تهدیدات و چشم انداز موجود اقدامات پدافندی و امنیتی باید اولویت و سرعت بالا انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی با تقدیر از همکاری تمامی دستگاه‌ها، خاطرنشان کرد: این تجربه نشان داد با همت و هماهنگی می‌توان در سخت‌ترین شرایط بحرانی نیز اقدامات مؤثر و ماندگار انجام داد.

وی همچنین بر ضرورت تداوم و شتاب در اجرای پروژه‌های عملیاتی و هماهنگی بین بخشی برای ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی کشور در برابر تهدیدات تاکید کرد.