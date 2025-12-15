سرهنگ علی رفاهتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نمایشگاه اسوه بسیج در آذرماه، اظهار کرد: این نمایشگاه درصدد است تا عملکرد و دستاوردهای یکساله پایگاههای مقاومت بسیج، قرارگاههای محله، مساجد در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، جهادی، مردممحور و سازندگی و… به نمایش گذارد.
دبیر اجرایی نمایشگاه اسوه، با بیان اینکه پایگاههای بسیج، قرارگاههای محله، مساجد در چند محور فعالیت مانند فرهنگی، اجتماعی و محرومیتزدایی و… حضور دارند، افزود: در این رقابت سالم، تلاش میکنند جدیدترین و مؤثرترین فعالیتهای خود را ارائه کنند.
وی تصریح کرد: در طول دوره اجرای طرح، پس از ارزیابی، برترینها انتخاب و به مرحله کشوری، راه خواهند یافت.
سرهنگ رفاهتی با اشاره به رقابت سالم پایگاههای مقاومت، قرارگاههای محله، مساجد برای معرفی الگوهای موفق فرهنگی، اجتماعی و جهادی گفت: برترینها بعد از مرحله استانی برای رقابتی گستردهتر شرکت میکنند تا الگوهای موفق به کشور معرفی شود.
وی از اهداف طرح اسوه گفت و اظهار کرد: این طرح فرصتی است برای ارتقای مشارکت، تبادل تجربه و نمایش فعالیتهای اثرگذار بسیجیان و امید میرود دستاوردهای آن در خدمت مردم و جامعه مؤثر باشد.
دبیر اجرایی نمایشگاه اسوه، با بیان اینکه ۴۰ غرفه در نمایشگاه به صورت مسجد محور و محله محور و پایگاه محور برپا میشوند، افزود: ۲ معاونت تخصصی شامل سازمان بسیج سازندگی و معاونت علمی و همچنین و ۲ رده قشری با عنوان بسیج جامعه پزشکان و بسیج ادارات و کارمندان و ۲ حوزه مقاومت بسیج در این نمایشگاه حضور دارند.
