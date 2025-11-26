به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالله حاجیصادقی شامگاه چهارشنبه در آئین بزرگداشت هفته بسیج که با حضور گسترده طلاب علوم دینی و دانشجویان بسیجی در سالن اجتماعات مدرسه علمیه فیضیه برگزار شد، با اشاره به نقش بیبدیل بسیج در طول چهار دهه گذشته گفت: بسیج همواره به عنوان ستون پایدار جمهوری اسلامی، در برابر تهدیدهای خارجی و طراحیهای پیچیده دشمنان ایستاده است و کارنامهای مملو از حضور مؤثر در میدانهای گوناگون بر جای گذاشته است.
وی با تأکید بر اینکه هویت بسیج برخاسته از ایمان و روحیه ولایتمداری است؛ گفت: پیروزیهای مهم انقلاب در مقاطع گوناگون، از دوران دفاع مقدس تا مقابله با فتنهها و جنگهای ترکیبی، مرهون همین روحیه جهادی و ازخودگذشتگی بوده است.
وی بیان کرد: استمرار این مسیر نیازمند حضور نسل جدیدی است که با بصیرت، فهم دقیق شرایط و اتکا به علم و معنویت، توانایی نقشآفرینی در میدانهای فکری و فرهنگی را داشته باشند.
نماینده ولیفقیه در سپاه، یکی از مهمترین چالشهای امروز کشور را جنگ شناختی و عملیات روانی دشمن دانست و افزود: دشمن تلاش دارد با ایجاد تردید، ناامیدی و تحریف واقعیتها، افکار عمومی به ویژه نسل جوان را هدف قرار دهد، اما حضور فعال طلاب و دانشجویان بسیجی در عرصههای علمی، رسانهای و فرهنگی نشان داده که این پروژهها محکوم به شکست است.
حجت الاسلام حاجیصادقی، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر رژیم صهیونیستی و واکنش قاطع جمهوری اسلامی، این اتفاق را نشانه ضعف و استیصال دشمنان عنوان کرد و گفت: این رخداد ثابت کرد رژیم صهیونیستی با وجود هزینههای سنگین نظامی و سیاسی نتوانست به اهداف خود برسد و هیبت جعلی آن بیش از گذشته فرو ریخت.
وی افزود: تجربه رویاروییهای اخیر نشان داده هر زمان که محاسبات دشمن بر پایه فشار، تهدید و جنگ روانی طراحی میشود، در برابر ملتی که بر ایمان و عمق راهبردی محور مقاومت تکیه دارد، نتیجهای جز شکست نخواهد داشت.
نماینده ولیفقیه در سپاه در ادامه سخنان خود با اشاره به تلاشهای گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تضعیف نسل جوان ایران گفت: حجم بودجه رسانهای و عملیات روانی دشمن نشان میدهد که هویت و باورهای جوانان ایران تا چه اندازه برای آنان مهم و چالشساز است؛ با این حال حضور پررنگ جوانان بسیجی در محافل علمی، فرهنگی و اجتماعی ثابت کرد که این سرمایه عظیم همچنان استوار و پای ارزشهای انقلاب ایستاده است.
وی با تبیین اهمیت گام دوم انقلاب افزود: آینده انقلاب وابسته به حضور هدفمند، آگاهانه و مستمر جوانان در میدانهای اجتماعی و فرهنگی است و طلاب و دانشجویان بسیجی باید با تقویت توان تحلیلی و علمی خود، در جهاد تبیین پیشقدم باشند و با مقابله با تحریفها و ناامیدیها، بستر امیدآفرینی در جامعه را فراهم کنند.
حجت الاسلام حاجیصادقی همافزایی حوزه و دانشگاه را شرط اساسی پیشرفت کشور دانست و گفت: تجربه انقلاب نشان داده هرگاه این دو نهاد تأثیرگذار در کنار هم قرار گرفتهاند، مسیر توسعه کشور شتاب بیشتری یافته است.
وی افزود: طلاب و دانشجویان بسیجی باید با رفتار اخلاقی، نگاه دقیق تحلیلی و حضور مسئولانه در حل مسائل کشور، الگوی جامعه باشند و زمینه حرکت کشور در مسیر رشد و تعالی را تقویت کنند.
وی بر ضرورت حفظ روحیه انقلابی در میان جوانان تأکید کرد و گفت: صرفاً با اتکای به ایمان، علم و عمل جهادی است که میتوان تهدیدهای دشمن را خنثی و مسیر پیشرفت را هموار کرد.
