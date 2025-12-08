کاظمی: سقط‌ های غیرقانونی به معضل مافیایی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سودابه کاظمی صبح دوشنبه در نشست خبری طرح نفس ضمن گرامیداشت فرا رسیدن ولادت حضرت زهرا (س) و هفته مادر، با اشاره به ضرورت حمایت از طرح «نفس» اظهار کرد: طرح نفس، طرحی اعتقادی و دلی است و هدف آن نجات جنینهایی است که تشکیل شدهاند اما خانواده به دلایل مختلف قصد سقط دارند.
وی وضعیت سقط در کشور را «نگرانکننده» توصیف کرد و گفت: آمار موجود، آمار دقیق نیست. آنچه در دست داریم، تنها آمارهای ثبت شده است؛ در حالی که بخش زیادی از موارد سقط ثبت نمیشود و به صورت غیرقانونی انجام میگیرد.
رئیس انجمن زنان و زایمان کشور افزود: سالیانه بیش از هزار مورد سقط در کشور گزارش میشود، اما این عدد واقعی نیست، چرا که بسیاری از سقطها بدون مراجعه رسمی و در خارج از چارچوبهای قانونی صورت میگیرد.
کاظمی دلیل افزایش این پدیده را مجموعهای از عوامل فرهنگی، اقتصادی و تغییرات اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: متأسفانه سقطهای غیرقانونی امروز به یک فعالیت مافیایی تبدیل شده که سود مالی پشت آن قرار دارد و این موضوع باید جدی گرفته و با آن مقابله شود.
وی با تأکید بر لزوم حمایت از مادران باردار و تقویت طرحهایی مانند «نفس» گفت: اگر بستر فرهنگی و اقتصادی درست شود و مشاوره لازم ارائه گردد، بسیاری از این سقطها قابل پیشگیری خواهد بود.
فعالیتهای ما کاملاً داوطلبانه است
مسئول طرح نفس در شهرستان تالش با اشاره به عملکرد داوطلبانه اعضای این طرح گفت: از آغاز فعالیت تاکنون صدها مادر از سقط منصرف شده و دهها کودک به دنیا آمده که حاصل همراهی مشاوران طرح است.
لیلا حافظی، رابط طرح نفس گیلان و مسئول طرح در شهرستان تالش، در تشریح عملکرد این طرح در استان گفت: اگر طرح نفس امروز حرفی برای گفتن دارد، به این دلیل است که تمام کسانی که در آن فعالیت میکنند، داوطلبانه و بدون چشمداشت در کنار مادران قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به آمارهای طرح اظهار کرد: تا پایان سال ۱۴۰۱، مجموعاً ۱,۵۴۶ مورد مشاوره در استان انجام شده که از این میان ۱,۲۷۵ مادر از سقط منصرف شدند و ۸۳۸ تولد ثبت شده است.
حافظی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا آبان ۱۴۰۴ نیز ۴۳۹ مشاوره در شهرستانها انجام شده که نتیجه آن ۳۶۹ انصراف از سقط و ثبت ۲۲۷ تولد بوده است.
مسئول طرح نفس تالش با بیان اینکه دامنه فعالیت طرح در حال گسترش است، افزود: به مرور زمان همکاران بیشتری به ما پیوستند و اکنون در هر شهرستان، نیروهای بومی همان منطقه با ما همکاری دارند تا فرآیند مشاوره و حمایت از مادران با دقت بیشتری انجام شود.
هدف ما فراهم کردن انتخابی امن برای مادران است
کارشناس مامایی و مسئول طرح نفس رودبار با اشاره به آمار تولد و سقط در این شهرستان گفت: اجرای طرح نفس با هدف ایجاد یک انتخاب امن و آگاهانه برای مادران باردار انجام میشود و این مسیر با همراهی نظام سلامت و جامعه ادامه دارد.
شروین حجت، کارشناس مامایی و مسئول طرح نفس در شهرستان رودبار، در تشریح روند اجرای این طرح گفت: موضوع امروز ما انتخاب زندگی است. ما باید با کمک جامعه و نظام سلامت شرایطی را فراهم کنیم که مادران باردار، گزینهای امن و مطمئن پیشروی خود داشته باشند.
وی با بیان اینکه وظیفه اجرای طرح، افزودن راهحلهای ایمن و علمی برای حفظ سلامت مادر و جنین است، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، مجموع تولدهای رودبار ۳۹۰ مورد بوده که از این میان ۳۲ مادر تحت پوشش طرح نفس قرار داشتهاند.
حجت با اشاره به آغاز فعالیت طرح از زمستان ۱۴۰۱ افزود: از زمان آغاز طرح تاکنون، حدود ۳۷ مورد سقط ثبت شده و ۷۹ تولد در قالب طرح نفس به نتیجه رسیده است.
مسئول طرح نفس رودبار همچنین اجرای این طرح را نتیجه همکاری نهادهای مختلف دانست و گفت: طرح نفس با کمک بسیج دانشجوی پزشکی پیش میرود و این همراهی نقش مهمی در افزایش آگاهی و ارائه مشاورههای تخصصی به مادران دارد
نظر شما