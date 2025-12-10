پس از انتشار این کتاب، آموختن و آموزاندن شاهنامه را از نو آغاز کنید

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سخن از انتشار جلد سوم «گزارش شاهنامه» خبر داد.

جلال خالقی مطلق درباره این کتاب می‌گوید: پس از انتشار شاهنامه به وسیله انتشارات سخن در چهار پوشه به قطع رقعی و پذیرش آن از سوی دوست‌داران شاهنامه، تالیف کتابی در توضیح واژگان و وجه دستوری و شرح بیت‌های دشوار کتاب لازم می‌نمود. مصحح در پاسخ به این نیاز چند سالیست دست به تألیف کتابی با عنوان گزارش شاهنامه زده است، که قرار است در چهار پوشه منتشر گردد. تألیف این اثر ضمناً به مصحف فرصت داد، تا در مواردی در گزینش متن تجدید نظر کند. به نظر ناشر و مصحح اگر پژوهندگان شاهنامه پس از انتشار این اثر آموختن و آموزاندن شاهنامه را از نو آغاز کنند، پشیمان نخواهند شد.

جلد سوم «گزارش شاهنامه» در ۱۴۵۴ صفحه و با قیمت ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان توسط انتشارات سخن منتشر و عرضه شده است.