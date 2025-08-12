به گزارش خبرنگار مهر، کتاب جستارهای شاهنامه‌شناسی و مباحث ادبی، تألیف محمود امیدسالار به چاپ سوم رسید. محمود امیدسالار پژوهشگر، مترجم، نسخه شناس و نویسنده ایرانی است که در ۵ آذر ۱۳۲۹ در اصفهان متولد شده است. وی دارای دکتری ادبیات فارسی از دانشکده مطالعات خاور نزدیک دانشگاه برکلی کالیفرنیا است و یکی از پژوهشگران برجسته در زمینه فولکلور ایرانی و ادبیات فارسی به شمار می‌آید.

از فعالیت‌های مهم وی می‌توان به همکاری با دکتر جلال خالقی مطلق در تصحیح شاهنامه فردوسی اشاره کرد؛ همچنین او از سال ۱۹۹۰ به همکاری با دانشنامه ایرانیکا به سرپرستی احسان یارشاطر پرداخت و از ۲۰۰۶ عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی بوده است. امیدسالار بیش از ۱۸۰ مقاله علمی و مدخل در مجلات و دائرةالمعارفهای فارسی، انگلیسی و آلمانی منتشر کرده است.

به جز تصحیح دفتر ششم از شاهنامه فردوسی در همکاری با دکتر جلال خالقی مطلق، امیدسالار در تنظیم پنج مجلد از گنجینه نسخه برگردان متون فارسی با ایرج افشار همکاری داشت؛ همچنین چاپ نسخه‌های خطی شاهنامه و دیگر متون ادبی به صورت عکسی، نگارش جستارهای شاهنامه‌شناسی و مباحث ادبی، نگارش مقالات متعدد در نقد و تصحیح متون ادبی، ارائه پژوهش‌های دقیق در زمینه فولکلور و فرهنگ ایرانی و تألیف کتاب‌هایی مانند «بوطیقا و سیاست در شاهنامه» (که برای آن مورد تقدیر در سی و ششمین دوره کتاب سال ایران قرار گرفت) را در کارنامه خود دارد.

وی دانش فولکلور را زیر نظر الن داندس استاد دانشگاه برکلی مطالعه کرده و پژوهش‌هایش بر تأثیرات ادبیات، فولکلور و روانشناسی حماسه ملی ایران متمرکز بوده است. تز دکتری وی با عنوان «عقده اودیپ در شاهنامه» نشاندهنده نگاه تخصصی وی به شاهنامه از دیدگاه‌های متن، فولکلور و روانشناسی است. همچنین محمود امیدسالار نقدها و بحث‌هایی جدی علیه برخی دیدگاه‌های شرقشناسان غربی درباره ادبیات فارسی و شاهنامه داشته است و در این حوزه فعال است. او علاوه بر فعالیت‌های پژوهشی، در دانشگاه‌های آمریکا تدریس کرده و مدیریت بخش فولکلور دانشنامه ایران را بر عهده داشته است.

چاپ سوم «جستارهای شاهنامه‌شناسی و مباحث ادبی» نوشته محمود امیدسالار در ۶۲۲ صفحه و با قیمت ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به همت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار با همکاری انتشارات سخن منتشر شده است.