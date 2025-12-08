به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام سایت فیفا تاکنون بیش از دو میلیون نفر در بخش اول فروش بلیتهای جام جهانی ۲۰۲۶ اقدام کردهاند که این بلیتها شامل پکیج کامل بخش قابل توجهی از مسابقات مرحله گروهی میشود.
طبق گزارش موجود در بخش فروش بلیت سایت فیفا، رقمی که نشاندهنده استقبال بیسابقه مخاطبان و تقاضای بالا برای بزرگترین دوره تاریخ جام جهانی به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک است.
جهش تقاضا در مراحل اولیه فروش
در مرحله نخست فروش ویژه و سپس در مرحله قرعهکشی زودهنگام، بیش از یک میلیون بلیت عرضه شد و با پایان این دو فاز، مجموع فروش به حدود دو میلیون بلیت رسید. جام جهانی ۲۰۲۶ نخستین دوره ۴۸ تیمی تاریخ فوتبال جهان است و در ۱۶ شهر مختلف برگزار میشود؛ موضوعی که به تنهایی باعث رشد قابل توجه تقاضا از سوی علاقهمندان فوتبال شده است.
آمادهباش برای مرحله فروش تکمسابقهای
فاز بعدی فروش بلیتها، فروش تکمسابقهای بر اساس جدول دقیق رقابتها از ۱۱ دسامبر (۲۰ آذرماه) آغاز خواهد شد. با توجه به استقبال چشمگیر در دو مرحله گذشته، انتظار میرود رقابت برای خرید بلیتهای تکمسابقهای نیز شدید باشد. فیفا بارها تأکید کرده تنها مرجع معتبر خرید بلیت، سامانه رسمی فروش این فدراسیون است.
انگیزه و ظرفیت بالای حضور ایرانیها
با اینکه آمار رسمی از میزان تقاضای کشورهای مختلف منتشر نشده است، اما چند عامل نشان میدهد ایرانیها بهویژه جامعه بزرگ ایرانیان مقیم لسآنجلس ممکن است حضوری گسترده در جام جهانی ۲۰۲۶ داشته باشند. طبق برآوردهای شهرداری لسآنجلس حدود ۶۰۰ هزار ایرانی در این شهر وجود دارند که بیشترین جامعه مهاجران از یک کشور را در داخل شهر تشکیل میدهند. بخشی از خیابانهای لسآنجلس نوشتههایی به زبان فارسی دارد که نشان میدهد ایرانیان قابل توجهی در شهری دارد که دو بازی تیم ملی ایران مقابل نیوزیلند و بلژیک در این شهر برگزار خواهد شد.
تجربه دورههای گذشته
حمایت پرشور ایرانیان خارج از کشور از تیم ملی در جامهای قبلی نشان داده که هر زمان امکان حضور فراهم باشد، استقبال قابل توجهی رقم میخورد. از این رو بسیاری از ایرانیان ساکن آمریکا و کانادا امکان سفرهای گروهی خانوادگی یا دوستانه برای تماشای بازیها را دارند؛ موضوعی که بهشکل مستقیم در افزایش تقاضای بلیت تأثیر میگذارد.
فقط سایت فیفا
فیفا در سامانه فروش بلیت تاکید دارد با توجه به روند سریع فروش، علاقهمندان باید مراحل ثبتنام، انتخاب شهر میزبان و رزرو بلیتهای تکمسابقهای را در نخستین فرصت دنبال کنند. همچنین با توجه به برگزاری مسابقات در سه کشور، برنامهریزی زودتر برای اقامت، مسیرهای پروازی و هماهنگیهای سفر اهمیت ویژهای دارد و خرید بلیت صرفاً از سایت فیفا صورت پذیرد. ضمن اینکه تهیه بلیت بازیها ارتباطی با صدور ویزا ندارد و روادید ورود به آمریکا را سفارت خانههای این کشور برای کسانی که خارج از آمریکا ساکن هستند بررسی میکنند.
