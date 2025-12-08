افزایش ظرفیت تولید در پتروشیمی بیستون

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این پروژه هم‌اکنون در مرحله مهندسی پایه و تفصیلی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود با اجرای آن، ظرفیت تولید نرمال پارافین به‌طور چشمگیری افزایش یابد و نیاز صنایع شوینده در داخل و خارج کشور تأمین شود.

در همین راستا و به‌منظور پاسخگویی به نیازهای آتی طرح توسعه و کمک به اشتغال‌زایی در استان، تعداد کارکنان این مجموعه از ۵۴۸ نفر در سال ۱۳۹۷ به ۶۵۴ نفر در سال جاری افزایش یافته است. این اقدام علاوه بر تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پروژه، زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در منطقه خواهد بود.

روابط عمومی پتروشیمی بیستون در پایان، از حمایت‌های همه‌جانبه مهندس هادی درویش‌وند سهامدار این شرکت در زمینه انعقاد قراردادهای توسعه‌ای و افزایش تولید شرکت و همچنین و اشتغال‌زایی در استان قدردانی نمود.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.