دستگیری بزرگترین قاچاقچی موادمخدر در صومعه‌سرا؛ ۵۶ کیلوگرم مواد کشف شد

صومعه سرا- فرمانده انتظامی صومعه‌سرا از کشف بیش از ۵۶ کیلوگرم انواع موادمخدر و دستگیری یکی از بزرگ‌ترین قاچاقچیان مواد مخدر در غرب استان گیلان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر عدلی‌مژدهی با اشاره به دریافت گزارش‌های مردمی درباره فعالیت فردی سابقه‌دار در توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان، گفت: موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس قرار گرفت و مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی محل اختفای متهم شدند.

فرمانده انتظامی صومعه‌سرا ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی و حضور نامحسوس در محل، متهم ۴۰ ساله را در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از اماکن متعلق به وی، یک کیلوگرم تریاک و بیش از ۵۶ کیلوگرم انواع موادمخدر که به‌صورت ماهرانه در نقاط مختلف جاسازی شده بود کشف کردند.

سرهنگ عدلی‌مژدهی ضمن اعلام اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست: برای مقابله با سوداگران مرگ و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، هرگونه مورد مشکوک را در اسرع وقت از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

