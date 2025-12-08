به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هم‌زمان با دومین سالگرد تأسیس این شرکت، جشنواره ویژه فروش خدمات ابری و دیتاسنتری با تخفیف‌های ویژه برای مشتریان جدید و فعلی آغاز شد. ابرنیک به‌عنوان ارائه‌دهنده زیرساخت ابری و خدمات دیتاسنتر با تمرکز بر سرویس‌های سازمانی، هدف خود را فراهم کردن بستری امن، پایدار و مقیاس‌پذیر برای کسب‌وکارهای ایرانی اعلام کرده است.

ابرنیک فعالیت خود را با ارائه راهکارهای حرفه‌ای در حوزه زیرساخت ابری، میزبانی امن و خدمات کولوکیشن آغاز کرده و اکنون سبد متنوعی از سرویس‌ها شامل سرورهای ابری، فضای ذخیره‌سازی، خدمات پشتیبان‌گیری، سرویس‌های سازمانی و کولوکیشن را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. استفاده از دیتاسنترهای استاندارد، زیرساخت ارتباطی پایدار و بهره‌گیری از تیم پشتیبانی متخصص، از جمله ویژگی‌هایی است که این شرکت بر آن‌ها تأکید دارد.

تخفیف تا ۲۰ درصد برای سرویس کولوکیشن

بر اساس اعلام ابرنیک، در قالب این جشنواره برای سرویس کولوکیشن تخفیف‌هایی تا سقف ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. سرویس کولوکیشن ابرنیک امکان استقرار سرورها و تجهیزات مشتریان در دیتاسنترهای مجهز این شرکت را فراهم می‌کند و با ارائه برق پایدار، سرمایش مناسب، امنیت فیزیکی و شبکه‌ای و نظارت ۲۴ ساعته، به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای سازمان‌هایی معرفی شده است که به‌دنبال میزبانی مطمئن برای زیرساخت‌های حیاتی خود هستند.

طرح ویژه تلفن ابری فونیک برای خریداران جدید

بخش دیگری از این جشنواره به سرویس تلفن ابری «فونیک» اختصاص دارد. بر پایه این طرح، کاربرانی که برای نخستین‌بار اقدام به خرید شماره فونیک کنند، علاوه بر بهره‌مندی از امکانات تلفن ابری، از دو داخلی رایگان و دو هفته استفاده آزمایشی رایگان نیز بهره‌مند می‌شوند.

فونیک به کسب‌وکارها این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به سانترال سخت‌افزاری سنتی، سیستم تلفن سازمانی خود را بر بستر ابر راه‌اندازی کنند و داخلی‌ها، صف‌های تماس، منشی خودکار و سایر قابلیت‌های مرکز تماس را به‌صورت متمرکز و انعطاف‌پذیر مدیریت کنند. به گفته ابرنیک، این سرویس با هدف کاهش هزینه‌های راه‌اندازی و نگه‌داری زیرساخت تلفنی و تسهیل مدیریت تماس‌های سازمانی طراحی شده است.

قدردانی از مشتریان و توسعه دسترسی به زیرساخت ابری

مسئولان ابرنیک هدف از برگزاری این جشنواره را قدردانی از همراهی مشتریان در دو سال گذشته و تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به زیرساخت‌های ابری و دیتاسنتری عنوان کرده‌اند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که ابرنیک تلاش می‌کند با اتکا به زیرساخت امن و پایدار، پاسخ‌گوی نیازهای رو به رشد کسب‌وکارهای ایرانی در حوزه میزبانی، خدمات ابری و ارتباطات سازمانی باشد و در این مسیر، ارائه طرح‌های تشویقی و جشنواره‌های فروش را ابزاری برای حمایت از مشتریان خود می‌داند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جزئیات جشنواره، شرایط بهره‌مندی از تخفیف سرویس کولوکیشن و طرح ویژه تلفن ابری فونیک، می‌توانند به وب‌سایت رسمی ابرنیک مراجعه کرده یا با واحد فروش این شرکت در ارتباط باشند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.