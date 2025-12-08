  1. استانها
  2. تهران
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴

سامانه «فواد ۱۲۸»؛ گامی به سوی خدمات بهتر و شفاف‌تر

سامانه «فواد ۱۲۸»؛ گامی به سوی خدمات بهتر و شفاف‌تر

تهران- رئیس سازمان مدیریت استان تهران اعلام کرد: سامانه «فواد ۱۲۸» با پیگیری سریع درخواست‌ها، رضایتمندی مردم را محور ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، در خصوص روند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان تهران اظهار داشت: با توجه به آسیب‌شناسی‌های انجام شده در فرآیند کنونی که در چارچوب جشنواره‌های شهید رجایی انجام می‌شود، ایراداتی در شیوه ارزیابی مشاهده شده که نیازمند اصلاح و بازنگری است.

وی افزود: هدف ما از بازنگری، دستیابی به نتایج واقعی و منطبق بر عملکرد دستگاه‌هاست و ارزیاب اصلی در این فرآیند، «مردم» هستند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران تأکید کرد: دستگاه‌هایی شایسته تقدیرند که با ارائه خدمات مطلوب، رضایتمندی شهروندان را جلب کنند.

سپهری ایجاد سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» را گامی مؤثر در راستای پیگیری درخواست‌های مراجعان عنوان و تصریح کرد: در بازنگری فرآیند ارزیابی، شاخص‌های کیفی و میزان رضایتمندی مردم در اولویت خواهد بود و صرفاً آمار و ارقام اداری ملاک عمل قرار نمی‌گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح نظام ارزیابی عملکرد، نه تنها کیفیت خدمات را ارتقا می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی را افزایش داده و زمینه تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استان تهران را فراهم می‌کند.

کد خبر 6682040

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها