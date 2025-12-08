به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، در خصوص روند ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان تهران اظهار داشت: با توجه به آسیبشناسیهای انجام شده در فرآیند کنونی که در چارچوب جشنوارههای شهید رجایی انجام میشود، ایراداتی در شیوه ارزیابی مشاهده شده که نیازمند اصلاح و بازنگری است.
وی افزود: هدف ما از بازنگری، دستیابی به نتایج واقعی و منطبق بر عملکرد دستگاههاست و ارزیاب اصلی در این فرآیند، «مردم» هستند. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران تأکید کرد: دستگاههایی شایسته تقدیرند که با ارائه خدمات مطلوب، رضایتمندی شهروندان را جلب کنند.
سپهری ایجاد سامانه فوریتهای اداری «فواد ۱۲۸» را گامی مؤثر در راستای پیگیری درخواستهای مراجعان عنوان و تصریح کرد: در بازنگری فرآیند ارزیابی، شاخصهای کیفی و میزان رضایتمندی مردم در اولویت خواهد بود و صرفاً آمار و ارقام اداری ملاک عمل قرار نمیگیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح نظام ارزیابی عملکرد، نه تنها کیفیت خدمات را ارتقا میدهد، بلکه اعتماد عمومی به دستگاههای اجرایی را افزایش داده و زمینه تحقق برنامههای توسعهای استان تهران را فراهم میکند.
نظر شما