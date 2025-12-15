به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران از ثبت و رسیدگی به بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مطالبه و شکایت مردمی در سامانه فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸) از ابتدای مهرماه تا پایان آبان‌ماه سال جاری خبر داد.

سپهری با اشاره به عملکرد سامانه فواد ۱۲۸ اظهار کرد: در این بازه زمانی، بیش از ۲۵۰۰ درخواست و شکایت مردمی در سامانه ثبت شده که از این تعداد، حدود ۶۲ درصد از مطالبات مرتبط با شاخص‌های هفت‌گانه، در همان مرحله ابتدایی بررسی و تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: حدود ۳۸ درصد دیگر از درخواست‌ها نیز در حال بررسی بوده یا برای رسیدگی بیشتر به مراجع مسئول ارجاع داده شده‌اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران بیشترین شکایات و درخواست‌های ثبت‌شده را به ترتیب مربوط به مجموعه بانک‌ها، آموزش و پرورش، امور مالیاتی، بیمارستان‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد و گفت: در بازه زمانی مذکور، از سایر دستگاه‌های اجرایی شکایات کمتری به ثبت رسیده است.

سپهری، بیشترین گزارش شکایات مردمی را مربوط به «اختلال یا نقص در آمادگی کامل تجهیزات سامانه‌های اداری یا ابزارهای ارتباطی مرتبط با ارائه خدمات» دانست و افزود: کمترین میزان شکایات نیز به «اختلال یا نقض در استمرار ارائه خدمت به دلیل وابستگی آن به حضور مدیر یا کارمند خاص» اختصاص دارد.

وی با اشاره به آغاز فعالیت سامانه فواد ۱۲۸ در استان تهران از ابتدای مهرماه سال جاری، یادآور شد: این سامانه در روزهای کاری و همزمان با ساعات فعالیت دستگاه‌های اجرایی، از ساعت ۷ تا ۱۷، آماده دریافت تماس‌های مردمی و پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات شهروندان در حوزه نحوه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم اجرای این طرح به ابزاری راهبردی برای تحول در فرهنگ اداری، ارتقای سلامت اداری، ترمیم اعتماد عمومی و نهادینه‌سازی نظارت مردمی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات تبدیل شود.