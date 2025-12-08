به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح‌اللهی ظهر دوشنبه در نشست برنامه‌ریزی مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی در کنار توسعه سخت‌افزاری تأکید کرد و گفت: همراهی همه دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری مطلوب این رویداد در گیلان مورد تاکید است.

فتح‌اللهی با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، نقش‌آفرینی بانوان در تاریخ کشور را برجسته دانست و گفت: بخش بزرگی از پیشرفت‌های ایران، به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مرهون حضور مؤثر زنان در عرصه‌های مختلف است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی گیلان با بیان اینکه برنامه‌ریزی فرهنگی باید همه طیف‌های اجتماعی را در برگیرد، افزود: آنچه بیش از توسعه عمرانی اهمیت دارد، توجه به زیرساخت‌های فکری و فرهنگی است؛ زیرا این زیرساخت‌ها بنیان اصلی تربیت نسل‌های آینده را تشکیل می‌دهد.

وی کودکان و نوجوانان را کانون توجه برنامه‌های فرهنگی برشمرد و تصریح کرد: برای از میان برداشتن فاصله‌های میان‌نسلی، باید زبان مشترک با نسل جدید را یافت و یکی از مؤثرترین ابزارها در این مسیر، قصه و قصه‌گویی است.

فتح‌اللهی جشنواره قصه‌گویی کانون را بستری برای پیوند میان نسل‌ها دانست و گفت: این جشنواره می‌تواند ابزار مهمی برای انتقال ارزش‌ها، آشنایی کودکان با پیشینه فرهنگی کشور و تقویت هویت نسل نو باشد لذا همه دستگاه‌های اجرایی استان در برگزاری این جشنواره نهایت همکاری را داشته باشند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی گیلان همچنین انتقال فرهنگ ایثار و شهادت را از اولویت‌های برنامه‌ها عنوان کرد و پیشنهاد داد: در آستانه برگزاری جشنواره، دیدارهایی با خانواده‌های شهدای کودک و نوجوان جنگ ۱۲ روزه شهرستان آستانه اشرفیه برگزار شود.

فتح‌اللهی از راه‌اندازی دبیرخانه دائمی قصه‌گویی در گیلان نیز حمایت کرد و آن را اقدامی مؤثر برای بهره‌گیری مستمر از این ابزار تربیتی دانست و گفت: مرحله استانی جشنواره قصه‌گویی طی روزهای یکم تا سوم دی ۱۴۰۴ برگزار می‌شود و استاندار گیلان در یکی از روزهای این رویداد فرهنگی حضور خواهد یافت.