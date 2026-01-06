فتح اللهی: بازخوانی فرهنگ ایثار با زبان نسل جدید یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحاللهی صبح سه شنبه در بازدید از یک مؤسسه مردمنهاد با قدردانی از تلاشهای فعالان این مجموعه با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه جبههها دانشگاه انسان سازی بودند، اظهار کرد: شهدای ما از اقشار، تخصصها و گروههای مختلف اجتماعی برخاستهاند و همین تنوع، ظرفیت بزرگی برای تبیین مفاهیم انسانی، اخلاقی و اجتماعی در قالبهای نوین فراهم میکند.
فتحاللهی با بیان اینکه نخستین گام در فعالیتهای فرهنگی، جذب صحیح مخاطب است، افزود: هنر اصلی این است که مخاطب پس از حضور اولیه، خود به یک همراه پایدار تبدیل شود و با انگیزه در برنامهها مشارکت کند؛ این امر تنها با برنامهریزی دقیق، خلاقیت و شناخت درست ذائقه مخاطب محقق میشود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با اشاره به نقش کودکان و خانوادهها در جریانسازی فرهنگی، گفت: استفاده از قالبهای شاد، هنری و خلاقانه در کنار مفاهیم عمیق ارزشی، میتواند زمینه حضور مستمر خانوادهها را فراهم کند و پیام ایثار و مسئولیت اجتماعی را به شکلی اثرگذار منتقل سازد.
وی همچنین به برخی ابتکارات فرهنگی از جمله پویشهای مردمی و فعالیتهای هنری کودکان اشاره کرد و افزود: پیوند مفاهیم ارزشی با شادی، نشاط و تحرک اجتماعی، نهتنها مانعی ندارد بلکه زمینهساز اثرگذاری بیشتر و ماندگاری پیامها در ذهن مخاطبان خواهد بود.
فتحاللهی در پایان تأکید کرد: مؤسسات مردمنهاد فرهنگی، بازوان توانمند نظام اجتماعی و فرهنگی استان هستند و حمایت از ایدههای نو، مردمی و خلاقانه در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، یکی از اولویتهای جدی مدیریت فرهنگی استان به شمار میرود.
