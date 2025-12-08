مسدود شدن مسیر پاوه به مریوان بر اثر برف و کاهش شدید دید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعرسانی پلیسراه روانسر – پاوه و هماهنگیهای انجامشده با راهداری سروآباد، محور گردنه «تهته» در پی بارش شدید برف و کاهش دید ناشی از مه غلیظ، از صبح امروز مسدود اعلام شد.
مسئولان راهداری عنوان کردند استمرار ریزشهای برف و نبود شرایط ایمن برای تردد، تصمیم بستن کامل مسیر را ضروری کرده است. به گفته آنها، در حال حاضر هیچگونه امکان عبور ایمن در این محور فراهم نیست.
عوامل راهداری همچنین تأکید کردند نبود برخی شاخصهای ایمنی راه بهویژه در شرایط ناپایدار جوی، خطر بروز حوادث را افزایش میدهد و تا زمان برقراری شرایط مطمئن، این گردنه بازگشایی نخواهد شد.
در همین راستا، محور سروآباد – هورامان – هجیج – پاوه بهعنوان مسیر جایگزین برای رانندگان معرفی شده و تردد از این مسیر امکانپذیر است. راهداری از کاربران جاده خواسته هنگام استفاده از مسیر جایگزین، احتیاط بیشتری داشته باشند.
پلیسراه با هشدار درباره لغزندگی جادهها و کاهش کیفیت دید در محدودههای کوهستانی اعلام کرد رانندگان باید با تجهیزات کامل زمستانی و رعایت سرعت مطمئنه در مسیرهای برفی تردد کنند.
