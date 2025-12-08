  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸

مسدود شدن مسیر پاوه به مریوان بر اثر برف و کاهش شدید دید

کرمانشاه – پلیس‌راه روانسر–پاوه اعلام کرد گردنه ته‌ته به‌دلیل بارش سنگین برف، مه غلیظ و نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی بسته است و رانندگان باید از مسیر جایگزین تردد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاع‌رسانی پلیس‌راه روانسر – پاوه و هماهنگی‌های انجام‌شده با راهداری سروآباد، محور گردنه «ته‌ته» در پی بارش شدید برف و کاهش دید ناشی از مه غلیظ، از صبح امروز مسدود اعلام شد.

مسئولان راهداری عنوان کردند استمرار ریزش‌های برف و نبود شرایط ایمن برای تردد، تصمیم بستن کامل مسیر را ضروری کرده است. به گفته آنها، در حال حاضر هیچ‌گونه امکان عبور ایمن در این محور فراهم نیست.

عوامل راهداری همچنین تأکید کردند نبود برخی شاخص‌های ایمنی راه به‌ویژه در شرایط ناپایدار جوی، خطر بروز حوادث را افزایش می‌دهد و تا زمان برقراری شرایط مطمئن، این گردنه بازگشایی نخواهد شد.

در همین راستا، محور سروآباد – هورامانهجیج – پاوه به‌عنوان مسیر جایگزین برای رانندگان معرفی شده و تردد از این مسیر امکان‌پذیر است. راهداری از کاربران جاده خواسته هنگام استفاده از مسیر جایگزین، احتیاط بیشتری داشته باشند.

پلیس‌راه با هشدار درباره لغزندگی جاده‌ها و کاهش کیفیت دید در محدوده‌های کوهستانی اعلام کرد رانندگان باید با تجهیزات کامل زمستانی و رعایت سرعت مطمئنه در مسیرهای برفی تردد کنند.

    • رضاطهماسبی IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      انشاله که نمک پاشی نکنن همه رو شور کنن
    • حمید رضا IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      یادش بخیر سنگرامون در زمان جنگ ۸ ساله درست در ارتفاعات ته ته بود روبروی شهر خورمال و حلبچه ودوجیله عراق ؛ ودر کنار شهر مرزی دیزلی
    • مجتبی US ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      خدا را شکر که ایران برف و باران امد. خدایا به ایران کمک کن خشکسالی نشود و دشمنان مردم ایران را نابودشان کن.
    • IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام خداروشکر که باران و برف میبارد
    • مهرنوش IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      2 0
      پاسخ
      خدایا شکرت انشاءالله همه شهرها برف و بارون بیاد

