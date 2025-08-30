  1. استانها
ایمنی زمستانی محورخمین–گلپایگان با افتتاح روشنایی گردنه مرغ ارتقا یافت

اصفهان - معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان از بهره‌برداری سه‌ونیم کیلومتر روشنایی در گردنه مرغ محور خمین–گلپایگان با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فقهی بعدازظهر شنبه در آئین بهره‌برداری از پروژه‌های شهرستان گلپایگان به مناسبت هفته دولت با اشاره به اهمیت محور خمین–گلپایگان در شبکه راه‌های استان، اظهار کرد: گردنه مرغ یکی از نقاط حساس و برف‌گیر این مسیر و از ورودی‌های مهم استان اصفهان به شمار می‌رود که هر ساله در فصول سرد سال شاهد بارش سنگین برف و لغزندگی جاده است.

وی افزود: با توجه به حجم بالای تردد و شرایط سخت زمستانی این محور، اجرای پروژه روشنایی در این گردنه در دستور کار قرار گرفت تا ضمن فراهم‌کردن دید بهتر رانندگان، احتمال بروز سوانح رانندگی کاهش یافته و امنیت جاده در شرایط بحرانی ارتقا یابد.

فقهی بیان کرد: در فاز نخست این پروژه، سه و نیم کیلومتر از گردنه مرغ با استفاده از جدیدترین تجهیزات روشنایی جاده‌ای تجهیز شده و برای اجرای آن اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است. وی تاکید کرد که این اقدام علاوه بر بهبود ایمنی، باعث تسهیل در عملیات راهداری و امدادرسانی در زمان بارش برف و یخبندان خواهد شد.

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اصفهان با اشاره به برنامه‌ریزی برای ادامه این طرح، گفت: در فازهای بعدی که منوط به ابلاغ و تخصیص اعتبارات جدید است، عملیات روشنایی تا ورودی شهر گلپایگان ادامه پیدا خواهد کرد.

او خاطرنشان کرد: این پروژه بخشی از برنامه‌های ایمن‌سازی محورهای حادثه‌خیز استان است که در قالب طرح‌های هفتگی و مناسبت‌های ملی همچون هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد و نقش مهمی در کاهش تصادفات و افزایش رضایتمندی شهروندان دارد.

