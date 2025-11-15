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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

انسداد گردنه ته‌ته سروآباد به دلیل بارش برف؛ وقوع ۱۲ حادثه رانندگی

انسداد گردنه ته‌ته سروآباد به دلیل بارش برف؛ وقوع ۱۲ حادثه رانندگی

سروآباد- رئیس اداره راهداری سروآباد گفت: بارش برف پاییزی در گردنه ته‌ته سروآباد باعث لغزندگی شدید جاده‌ها و وقوع ۱۲ حادثه رانندگی شده و این گردنه تا اطلاع ثانوی مسدود شد.

محمد شبرندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ورود نخستین موج بارش‌های پاییزی به منطقه، گردنه ته‌ته در محور سروآباد – نودشه – پاوه به دلیل لغزندگی شدید جاده‌ها و یخ‌زدگی سطح راه، برای جلوگیری از خطرات احتمالی مسدود شد.

وی افزود: به دلیل ریزش‌های پی‌درپی، مه غلیظ و کاهش دید افقی در این محور، شرایط جوی به‌گونه‌ای است که تردد در آن بسیار خطرناک است.

وی همچنین اعلام کرد: از ساعات اولیه صبح امروز شنبه، ۱۲ خودرو در این گردنه دچار حادثه و واژگونی شده‌اند.

شبرندی افزود: با توجه به عدم ایمنی مسیر و به‌منظور حفظ سلامت مسافران و رانندگان، گردنه ته‌ته تا اطلاع ثانوی مسدود است

وی از شهروندان خواست تا از تردد در این محور خودداری کرده و به مسیر جایگزین از طریق سروآباد – هورامان – هجیج – پاوه مراجعه کنند.

رئیس اداره راهداری سرواباد همچنین نسبت به لغزندگی شدید جاده‌ها پس از نخستین رگبارهای بارانی هشدار داد و از رانندگان خواست با احتیاط کامل، حوصله و دقت در جاده‌ها رانندگی کنند چراکه در شرایط کنونی، سطح جاده‌ها به‌طور خاص در اولین بارش‌های پاییزی بسیار لغزنده است.

کد مطلب 6656678

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