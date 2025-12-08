شبرندی: گردنه تته تا اطلاع ثانوی مسدود است

محمد شبرندی در گفتوگو با خبرنگار مهر از انسداد کامل گردنه تته به دلیل شرایط نامساعد جوی خبر داد و گفت که این مسیر تا بازگشت ایمنی لازم مسدود خواهد بود و تداوم ریزشها و مه غلیظ، تردد را غیرایمن کرده است.
وی با اشاره به شدت گرفتن بارشها، کاهش دید و یخزدگی سطح جاده اظهار داشت: به علت ریزشهای مداوم، مه غلیظ و نبود حداقل شرایط ایمنی، ناچار به مسدود کردن گردنه تته شدیم و این تصمیم با هدف حفظ جان مسافران و کاربران محور سروآباد – نودشه – پاوه اتخاذ شده است.
وی افزود: مسیر جایگزین پیشنهادشده، محور سروآباد – هورامان – هجیج – پاوه است و از مسافران میخواهیم از ورود به منطقه مسدودشده خودداری کنند.
رئیس راهداری سروآباد همچنین وضعیت سایر محورهای کوهستانی را تشریح کرد و گفت: گردنههای ژالانه و مارانی باز و قابلتردد هستند و راهداران در هر دو مسیر بهصورت شبانهروزی مستقر بوده و عملیات نگهداری، برفروبی و ایمنسازی ادامه دارد.
شبرندی تأکید کرد که اطلاعرسانی درباره بازگشایی یا تغییر وضعیت محور تته بهصورت مستمر انجام خواهد شد و از رانندگان خواست پیش از سفر، آخرین وضعیت راهها را از مراکز راهداری پیگیری کنند.
