هفتمین نشست ستارگان شهر برای تجلیل از قهرمانان ملی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نشست ستارگان شهر با عنوان آئین تجلیل از قهرمانان ملی؛ محمدرضا طالقانی و محمد نصیری امروز با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، محمدامین توکلی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران و مهدی صادقی کجانی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و برخی چهره‌های ورزشی برگزار شد.

سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری کشور در این مراسم از دست‌اندرکاران برگزاری هفتمین همایش تکریم بزرگان ورزش و همچنین مجموعه مدیریت شهری تهران قدردانی کرد.

وی با اشاره به همراهی مستمر شهرداری تهران با فدراسیون‌های ورزشی گفت: از سازمان ورزش شهرداری، معاونت امور اجتماعی و مجموعه مدیریت شهری تهران صمیمانه قدردانی می‌کنم. شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران همواره توجه ویژه‌ای به ورزش داشته‌اند و حمایت آن‌ها در دوره اخیر ملموس و اثربخش بوده است.

انوشیروانی با تقدیر ویژه از مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران افزود: مدیرعامل سازمان ورزش و دست‌اندرکاران این سازمان با تلاش شبانه‌روزی و ارتباط نزدیک با رشته‌های ورزشی، نقش مهمی در پیشبرد امور ورزشی شهر تهران و حتی فراتر از آن ایفا می‌کنند. در دوره مسئولیتم، همواره قدردان همراهی، حمایت و مجبت‌های مجموعه معزز مدیریت شهری و شورای شهر بوده‌ام.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری همچنین از توجه شهردار تهران به توسعه ورزش تقدیر و اظهار کرد: به صراحت بگویم بدون حمایت‌های شهردار تهران، بسیاری از برنامه‌های ورزشی در این ۴ سال به این اندازه پیش نمی‌رفت. ایشان نگاه ویژه و حمایتی نسبت به ورزش دارد و شورای اسلامی شهر نیز در این مسیر همراهی کامل داشته است.

وی به دستور اخیر شهردار تهران در حمایت از وزنه‌برداری اشاره کرد و گفت: شهردار تهران اخیراً دستور مهمی برای کمک به وزنه‌برداری صادر کرد. اقدامی که بی‌تردید در تاریخ ورزش کشور ماندگار خواهد ماند. این تصمیم نشان‌دهنده اهمیت جایگاه ورزش قهرمانی برای مدیریت شهری است.

انوشیروانی در پایان تأکید کرد: این اقدامات، حمایت‌ها و تکریم بزرگان ورزش توسط شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر، بیانگر نگاه ارزشمند این مجموعه‌ها به ورزش و افتخارات ملی است. از طرف خودم و فدراسیون وزنه‌برداری از تمامی این زحمات قدردانی می‌کنم.