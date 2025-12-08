  1. بین الملل
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۲

انتشار ویدیوی فرار نامزد ریاست موساد در صبح عملیات طوفان الاقصی

رسانه‌های صهیونیستی ویدیویی منتشر کردند که لحظه فرار ژنرال «رومن گوفمان»، نامزد ریاست موساد، را در جریان عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به تصویر می‌کشد.

در این ویدئو، گوفمان که لباس نظامی بر تن دارد و در آن زمان یکی از فرماندهان ارشد ارتش رژیم صهیونیستی محسوب می‌شد، در یکی از تقاطع‌های اطراف غزه ایستاده است. لحظاتی بعد، یکی از مبارزان گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس او را غافلگیر کرده و رگباری از گلوله به سمت او شلیک می‌کند؛ صحنه‌ای که موجب فرار سریع او از محل می‌شود.

