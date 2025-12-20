علایی: امنیت کامل در مرزها و شهر سلماس برقرار است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی علایی روز شنبه در جریان بازدید از پاسگاه‌های مرزبانی شهرستان که با حضور اعضای شورای تأمین انجام شد افزود: امنیت و اقتدار مرزهای جمهوری اسلامی ایران نتیجه مجاهدت‌های شبانه‌روزی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است.

فرماندار شهرستان سلماس با تأکید بر امنیت پایدار در مرزهای این شهرستان گفت: تجهیز پاسگاه‌ها به امکانات مناسب، کنترل و نظارت دقیق‌تر مرزها را ممکن ساخته و تمامی تحرکات به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

وی همدلی و همکاری نیروهای مرزبانی، نظامی و امنیتی را عامل اصلی پایداری امنیت در منطقه عنوان کرد و گفت: امنیت و اقتدار موجود، حاصل خون شهدا و تلاش دلیرمردانی است که در مسیر صیانت از کشور ایستادگی کرده‌اند.

فرماندار سلماس گفت: به برکت تلاش شبانه‌روزی نیروهای مرزبانی، نظامی و امنیتی، امنیت کامل در مرزها و سراسر شهرستان برقرار است.

وی افزود: اگر جانفشانی مرزبانان غیور و همراهی مردم مرزنشین نبود، تحقق این امنیت پایدار امکان‌پذیر نمی‌شد.

علایی با اشاره به حضور مستمر مرزبانان در نقاط مرزی تصریح کرد: مرزبانان کشور در سخت‌ترین شرایط اقلیمی و جغرافیایی با هوشیاری کامل از تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنند و اجازه هیچ‌گونه نفوذی به خاک کشور نمی‌دهند.

فرماندار سلماس همچنین در این جلسه از تلاش فرماندهان و مرزبانان مجموعه مرزبانی شهرستان که با فعالیت شبانه‌روزی نقش مؤثری در تأمین امنیت پایدار مرزهای شهرستان داشته‌اند، قدردانی کرد.