سردار ملکی: باند ۳ نفره سارقان به عنف در شیراز دستگیر شدند

سردار عزیزاله ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع دو فقره سرقت به عنف در شهرستان شیراز گفت: این سارقان با پوشش تاکسی اقدام به سوار کردن خانم‌ها می‌کردند و در مسیر با ضرب و شتم، اموال آن‌ها را سرقت می‌نمودند.

وی ادامه داد: به محض اطلاع پلیس از این اتفاق، پلیس آگاهی فارس بلافاصله این موضوع را در دستور کار قرار داد و در کمتر از سه ساعت، سه نفر از اعضای باند سرقت در خروجی شیراز شناسایی و دستگیر کرد.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به موارد کشف شده از این سارقان افزود: از این باند سرقت، دو دستگاه خودرو سرقتی کشف و در مخفیگاه‌های آنان مقدار قابل توجهی از طلاجات مسروقه نیز پیدا شد.

سردار ملکی با بیان این موضوع که این افراد در استان‌های مختلف اقدام به سرقت با این شیوه می‌کردند و دارای سوابق کیفری متعدد بوده که از استان‌های همجوار وارد استان شده و در موارد متعددی اقدام به سرقت کرده اند، گفت: شاکیان در این پرونده‌ها شامل ۱۶ نفر بوده که احتمالاً تعداد بیشتری در استان‌های دیگر نیز شاکی دارند، زیرا این سارقین در گردش بوده و ممکن است در سایر استان‌ها نیز همین اعمال را انجام داده باشند.

فرمانده انتظامی فارس در خصوص نحوه سرقت این سارقان تصریح کرد: سارقان با ضربات قمه به سر مسافران، آن‌ها را ترسانده و اموالشان را سرقت می‌کردند و همچنین دو نفر از اعضای باند از استان‌های همجوار وارد فارس شده بودند که پلیس در جستجوی این افراد از حدود سه ماه پیش بود و توانست آنان را شناسایی کند.