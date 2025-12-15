سارق منازل در شیراز دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی گفت: در راستای اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای با سرقت منزل در روزهای پایانی هفته که شهروندان به دلایلی از منازل خارج و به مسافرت‌های بیرون از شهر مراجعه می‌نمایند، رسیدگی به پرونده‌های سرقت در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت قرار گرفت.

وی ادامه داد: در پی دستگیری یک نفر سارق توسط مأموران کلانتری شیراز و انتقال به پلیس آگاهی، کارآگاهان در بررسی تکمیلی مطلع شدند که وی از سارقان حرفه‌ای می‌باشد.

رئیس پلیس آگاهی فارس افزود: سارق غیربومی در بازجویی تکمیلی اقرار کرد که از چند ماه قبل وارد شهر شیراز شده‌ام و با اجاره نمودن منزل مبله تا کنون اقدام به ۲۰ فقره سرقت منزل کرده‌ام.

سرهنگ حافظی با اشاره به اینکه در بازرسی از منزل مبله متهم اموالی مسروقه از قبیل ۶ دستگاه ال‌ای دی، دوربین عکاسی، ماشین اصلاح و گیتار، ۳ تخته پتو، ۳ قاب ساعت مچی و … کشف شد، تصریح کرد: سارق تک‌رو برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

رئیس پلیس آگاهی فارس با اشاره به اینکه در این زمینه یک نفر مال‌خر نیز شناسایی و دستگیر شد، به شهروندان توصیه کرد: هنگام خروج از منزل حتی‌الامکان یکی از اعضای خانواده در منزل حضور داشته باشد و از نگهداری بیش از حد طلا و پول در خانه خودداری نموده و برای این منظور از صندوق امانات استفاده نمایند.