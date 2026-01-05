  1. استانها
سارق مشاعات ساختمانی در شیراز دستگیر شد

شیراز-فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق مشاعات ساختمانی با اعتراف به ۳۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد و گفت: این متهم اقدام به سرقت دوربین مداربسته، پمپ، کنتور آب و شیرآلات می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت اموال موجود در مشاعات مجتمع‌های مسکونی در برخی از مناطق شیراز، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۲ فخرآباد با انجام اقدامات پلیسی یک سارق که با ترفندی خاص وارد مجتمع‌های مسکونی می‌شد و اقدام به سرقت دوربین مداربسته، پمپ، کنتور آب و شیرآلات می‌کرد را شناسایی و دستگیر نمودند.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه در بازرسی اولیه از سارق تعدادی دوربین مداربسته سرقتی کشف شد، گفت: متهم در بازجویی فنی مأموران پایگاه تجسس به ۳۰ فقره سرقت اموال مشاعات ساختمانی اعتراف کرد و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

