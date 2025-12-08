به گزارش خبرگزاری مهر، داود ابوترابی با اشاره به بهکارگیری ۲۰۰ نیروی انسانی برای پشتیبانی از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان اظهار کرد: همتی جدی میان مسئولان برای حفظ جشنواره در همدان شکل گرفته و دستگاهها برای نگهداشت آن پای کار آمدهاند.
وی با تأکید بر اینکه سنگینترین بار برگزاری جشنواره بر دوش کمیته اعتبارات و پشتیبانی است»، افزود: فعالیتهای اداری و مالی از چندین ماه قبل آغاز شده و تیمها درگیر آمادهسازی زیرساختها بودهاند.
ابوترابی با بیان اینکه وضعیت سالنها محور اصلی برگزاری جشنواره است، گفت: رفع نواقص، آمادهسازی کامل و تأمین استانداردهای فنی سالنها در دستور کار قرار گرفت.
ابوترابی با اشاره به تأخیر در تخصیص اعتبارات سال ۱۴۰۴ گفت: تا چند روز پیش هیچ مبلغی دریافت نشده بود اما اعتبارات چهار روز پیش ابلاغ شد.
مدیر کمیته اداری و مالی جشنواره، چالشهای محل اجرای نمایشها را از مهمترین دغدغههای اجرایی دانست و ادامه داد: مشکلات صوت و نور، تعمیر صندلیها، رنگآمیزی و دیگر نواقص طی ماههای گذشته برطرف شد و اکنون رضایت نسبی حاصل شده است.
نظر شما