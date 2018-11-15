به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غیاثالدین طهمحمدی یش از ظهر پنج شنبه در دیدار با مسئولان ستاد برگزاری بیست و پنجمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان، بیان کرد: علت پیشرفت کشورهای توسعه یافته این است که مسائل را ریشهای دنبال میکنند.
وی با بیان اینکه همدان از ظرفیت خوبی برای میزبانی جشنواره برخوردار است، افزود: مجتمع بوعلیسینای همدان به عنوان یکی از سالنهای برگزاری جشنواره مجموعهای خوب و با کیفیت است.
علیرضا درویشنژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان هم در این دیدار با اشاره به تلاش برای برگزاری جشنواره گفت: رونمایی از پوستر جشنواره در یکی از مدارس حاشیه شهر صورت گرفت.
آمادهسازی ۹ سالن برای برگزاری جشنواره
مدیر اجرایی جشنواره تئاتر کودک نیز با اشاره به تلاش چندین ماهه برای برگزاری مطلوب جشنواره گفت: تمام سالنها برای برگزاری جشنواره در سطحی خوب آماده شدهاند.
هادی فیضمنش با بیان اینکه مجموعهای با ۲۰ کمیته اجرایی در حال تلاش برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره هستند، افزود: مجتمع شهید آوینی محل اصلی جشنواره است و ۸ سالن دیگر نیز برای برگزاری جشنواره آماده شده است.
در پایان مراسم نیز حکم عضویت نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه همدان در شورای سیاستگذاری بیست و پنجمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان توسط مدیرکل ارشاد استان همدان تقدیم شد.
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