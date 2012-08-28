11 کمیته برگزاری جشنواره تئاتر کودک در همدان را عهده دار خواهند بود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو بیات بعداز ظهر سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان گفت: این کمیته‌ها شامل کمیته امور شهرستان‌ها، جنبی، دبیرخانه، روابط عمومی، مالی و پشتیبانی، تشریفات، ارزیابی و عملکرد، حراست، امور سالن‌ها و کمیته تبلیغات است.

وی اضافه کرد: جشنواره تئاتر کودک و نوجوان به معنای واقعی سبب رشد تئاتر کودک و نوجوان شده است و هر سال نسبت به گذشته این رشد بیشتر محسوس و قابل لمس است.

خسرو بیات افزود: از استان همدان 9 گروه نمایشی در بخش مسابقه ایران و شش گروه نمایشی در بخش خیابانی برای حضور در جشنواره آمادگی خود را اعلام کرده اند.

وی گفت: هنرمندان برجسته تئاتر استان همدان در بخش داوری جشنواره نیز حضور دارند که این آمار بیانگر روند رو به رشد فعالیت گروه های نمایشی کودک و هنرمندان نمایش در همدان است.

بیات با بیان اینکه تمام ظرفیت‌های استان همدان برای برگزاری جشنواره به کار گرفته می شود، اضافه کرد: تمام برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری مطلوب و بدون دغدغه جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: جانمایی برای استقرار کمیته‌های اجرایی جشنواره در مجتمع شهیدآوینی همدان انجام شده و هماهنگی برای استقرار و دعوت از مهمان‌ها و سایر اقدامات برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره صورت گرفته است.

مدیر اجرایی جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان عنوان کرد: نوزدهمین جشنواره بین‌اللملی تئاتر کودک و نوجوان از 16 تا 22 مهر ماه با حضور مهمانان و هنرمندان داخلی و خارجی در همدان برگزار می‌شود.