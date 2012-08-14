کمیته های اجرایی نوزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان تشکیل شد

به گزارش خبرنگارمهر، خسرو بیات در نشست هماهنگی برپایی این جشنواره در همدان عنوان کرد: 11 کمیته اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره در همدان با وظایف مشخص تشکیل شده است.

بیات افزود: کمیته های تبلیغات، روابط عمومی و اطلاع رسانی، مالی و پشتیبانی، تشریفات، امور سالن ها، برنامه های جنبی، دبیرخانه، هنری، امور شهرستان ها، حراست، ارزیابی عملکرد و آرای مردمی در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان امسال فعالیت می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان اعلام کرد: دبیرخانه جشنواره از یکم شهریور ماه در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی همدان مستقر می شود.

بیات تاکید کرد: در برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان از تمام ظرفیت های استان همدان استفاده می شود.

وی با تاکید بر توجه جدی به اقتصاد مقاومتی بیان کرد: صرفه جویی در هزینه ها یکی از مهمترین ارکان جشنواره امسال است و باید تا حد ممکن به این موضوع توجه جدی داشت.

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 16 تا 22 مهر ماه در همدان برگزار می شود.