بابایی: زمین لرزه سورک خسارت نداشته است

مرتضی بابایی لولتی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع زلزله ۳.۵ ریشتری که در ساعت ۴:۲۲ دقیقه بامداد سه‌شنبه رخ داد، تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی گزارش نشده است.

وی افزود: تیم‌های ارزیاب هلال‌احمر در منطقه مستقر هستند تا فرایند خسارت‌های احتمالی را گزارش کنند و در صورت نیاز به اسکان اضطراری، تجهیزات لازم در اختیار خانواده‌های احتمالی آسیب دیده قرار خواهد گرفت.

فرماندار میاندورود گفت: دستگاه‌های امدادی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت نیاز به خانواده‌های آسیب‌دیده امدادرسانی کنند.

بر اساس مرکز لرزه‌نگاری کشور، زلزله‌ای ۳.۵ ریشتری در ساعت ۴:۲۲ دقیقه بامداد سه‌شنبه شهر سورک را لرزاند. این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در ۳۶.۵۱ درجه شمالی و ۵۳.۱۹ درجه شرقی رخ داد.

کانون زلزله در ۹ کیلومتری شهر سورک بود که در مرکز استان هم احساس شده است.