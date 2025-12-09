بابایی: زمین لرزه سورک خسارت نداشته است

مرتضی بابایی لولتی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع زلزله ۳.۵ ریشتری که در ساعت ۴:۲۲ دقیقه بامداد سهشنبه رخ داد، تاکنون هیچگونه خسارت جانی و مالی گزارش نشده است.
وی افزود: تیمهای ارزیاب هلالاحمر در منطقه مستقر هستند تا فرایند خسارتهای احتمالی را گزارش کنند و در صورت نیاز به اسکان اضطراری، تجهیزات لازم در اختیار خانوادههای احتمالی آسیب دیده قرار خواهد گرفت.
فرماندار میاندورود گفت: دستگاههای امدادی در آمادهباش کامل قرار دارند تا در صورت نیاز به خانوادههای آسیبدیده امدادرسانی کنند.
بر اساس مرکز لرزهنگاری کشور، زلزلهای ۳.۵ ریشتری در ساعت ۴:۲۲ دقیقه بامداد سهشنبه شهر سورک را لرزاند. این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در ۳۶.۵۱ درجه شمالی و ۵۳.۱۹ درجه شرقی رخ داد.
کانون زلزله در ۹ کیلومتری شهر سورک بود که در مرکز استان هم احساس شده است.
نظر شما