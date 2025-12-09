  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۷:۳۳

زلزله ۳.۵ ریشتری سورک را لرزاند

زلزله ۳.۵ ریشتری سورک را لرزاند

ساری - زلزله ۳.۵ ریشتری شهر سورک از توابع استان مازندران را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، بامداد سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر در حوالی سورک در استان مازندران به ثبت رسید.

این زمین‌لرزه در ساعت ۴ و ۲۲ دقیقه و ۵ ثانیه و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده و مختصات کانون آن ۳۶.۵۱ درجه عرض شمالی و ۵۳.۱۹ درجه طول شرقی گزارش شده است.

طبق اطلاعات منتشر شده، کانون این زلزله در فاصله ۹ کیلومتری سورک، ۱۰ کیلومتری پایین هولار و ۱۲ کیلومتری ساری قرار داشته است.

نزدیک‌ترین مراکز استان به محل وقوع نیز ساری در فاصله ۱۲ کیلومتری و سمنان در فاصله ۱۰۵ کیلومتری اعلام شده‌است.

تا زمان انتشار این خبر گزارشی از خسارت احتمالی دریافت نشده است.

کد خبر 6682698

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها