زلزله ۳.۵ ریشتری سورک را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، بامداد سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر در حوالی سورک در استان مازندران به ثبت رسید.

این زمین‌لرزه در ساعت ۴ و ۲۲ دقیقه و ۵ ثانیه و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده و مختصات کانون آن ۳۶.۵۱ درجه عرض شمالی و ۵۳.۱۹ درجه طول شرقی گزارش شده است.

طبق اطلاعات منتشر شده، کانون این زلزله در فاصله ۹ کیلومتری سورک، ۱۰ کیلومتری پایین هولار و ۱۲ کیلومتری ساری قرار داشته است.

نزدیک‌ترین مراکز استان به محل وقوع نیز ساری در فاصله ۱۲ کیلومتری و سمنان در فاصله ۱۰۵ کیلومتری اعلام شده‌است.

تا زمان انتشار این خبر گزارشی از خسارت احتمالی دریافت نشده است.