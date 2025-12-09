به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان صبح سه شنبه با حضور در فرمانداری شیراز با فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در این دیدار با اشاره به جایگاه خاص شیراز در عرصه فرهنگ و دین گفت: راهاندازی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شیراز یک ضرورت است و با همکاری فرمانداری، این هدف بهصورت ویژه دنبال خواهد شد.
وی با بیان اینکه شیراز بهعنوان یکی از کانونهای اصلی فرهنگ دینی و آئینی کشور نیازمند ساختار منسجمتری در حوزه تبلیغ دینی است، افزود: ایجاد این اداره میتواند به ساماندهی بهتر فعالیتهای تبلیغی، پشتیبانی از هیئات مذهبی و تقویت برنامههای فرهنگی در محلات کمک کند.
سیدعلاالدین کراماتی فرماندار شیراز نیز در این نشست ضمن قدردانی از تلاشهای سازمان تبلیغات اسلامی در سطح استان فارس گفت: تقویت زیرساختهای فرهنگی و حمایت از فعالیتهای دینی از اولویتهای ماست و در این مسیر همراه سازمان تبلیغات اسلامی خواهیم بود.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاههای مختلف در حوزه فرهنگ و اجتماع، تصریح کرد: فرمانداری شیراز آماده است در چارچوب اختیارات قانونی خود، روند راهاندازی و استقرار اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شیراز را حمایت و تسهیل کند.
